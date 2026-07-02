毕加索笔下的越南记忆：一幅画作见证70年国际团结情

由越南驻法国大使郑德海率领的越南驻法代表机构干部代表团近日前往位于法兰西岛大区圣但尼市的保罗·艾吕雅艺术与历史博物馆参观。该馆正保存着《和平万岁》画作的原作。

这是该画作少有的被从保管库中取出来向越南代表团展示的一次。在这幅被珍藏70余年的原作前，代表团成员们花了大量时间仔细观察每一处细节，并聆听与画作诞生相关的历史故事。

保罗·艾吕雅艺术与历史博物馆馆长Valérie Perlès：“我们非常高兴能展示毕加索的这幅原作，它创作于1954年和平协议签署之际，并刊登在《人道报》头版。毕加索与越南有着悠久的友好关系，曾在图尔大会上与胡志明主席有过会面。在这幅作品中，他运用了和平鸽的形象，这一主题曾出现在他为其他国家创作的许多和平题材作品中。而针对越南，他加入了戴斗笠的人物形象以及树木、山峦的背景，让人联想到越南的风景。我们非常荣幸能保存这幅作品，也很高兴今天能与大家分享。”

《和平万岁》是应《人道报》的约请而创作，刊登于1954年7月25日的特刊上。该作品迅速成为与越南人民和平渴望紧密相连的艺术象征。

越南驻法国大使 郑德海：“首先是情感方面，显然我和今天使馆及越南驻法代表机构的所有同志们都非常激动，能够亲眼目睹20世纪最伟大画家之一毕加索的原作。其次是意义层面，这幅画不仅在技法上非常优美，而且具有非常重要的意义。法国共产党是一个历史悠久的共产党，胡志明主席是该党的创始人之一。法国共产党的《人道报》委托毕加索于1954年7月绘制这幅画，以纪念印度支那战争的结束。”

这幅作品被完好保存并向公众展出，不仅为人类保存了一件珍贵的艺术遗产，也留住了越南一个重要历史时刻的记忆。

在创作完成70多年后的今天，《和平万岁》画作仍然是国际团结支持越南的特殊见证者，同时也是文化和艺术在连接各民族中发挥作用的生动象征。（完）