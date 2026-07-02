多家国内外航空公司希望入驻隆城国际机场

越通社胡志明市——据越南航空港总公司（ACV）7月1日公布的消息，该公司已与有关单位商讨隆城国际机场的运营方案。截至目前，国内外大多数航空公司均关注并希望入驻隆城国际机场。



对于国内航空公司，越南航空港总公司已正式收到越南航空公司（Vietnam Airlines）、越捷航空公司（Vietjet Air）和越南旅游航空公司（Vietravel Airlines）提交的入驻隆城国际机场申请书。对于国际航空公司，越南航空港总公司直属单位已与新山一国际机场入驻航空公司协会（SGN AOC）、国际航空运输协会（IATA）以及大韩航空公司（Korean Air）、全日空航空公司（All Nippon Airways）、国泰航空有限公司（Cathay Pacific）和日本航空公司（Japan Airlines）等34家国际航空公司的代表举行工作会谈，就按照既定计划开展隆城国际机场运营方案进行讨论和筹备。



根据隆城国际机场的运营方案，越捷航空公司承诺在第一阶段运营至少2条国际航线，越南航空公司则建议将部分国际航线从胡志明市新山一国际机场转移至隆城国际机场，预计转场航班约占其国际航班总量的12%。



除此之外，通过加大市场开发力度，开通新的国际直飞航线等举措，预计到2030年，隆城国际机场旅客吞吐量每年可新增200万人次。潜在航线主要集中在北美、欧洲、大洋洲、中东、南亚和中亚等地区。



截至目前，隆城国际机场的运营、核心业务流程、商业政策、经营方案及财务战略等内容均已完成。按计划，隆城国际机场试运行将于2026年9月、10月和11月分三个阶段开展。



据国际航空运输协会预测，到2040年，多个国际重点客源市场赴越南旅客数量将继续保持良好的增长势头。其中，中国、中国香港、日本、韩国、马来西亚、新加坡、中国台湾、泰国、美国和澳大利亚等市场目前约占赴越国际旅客总量的75%。基于上述预测，预计到2030年，越南航空客流量将增加约860万人次，其中，新山一国际机场和隆城国际机场客流量预计将增加约320万人次。



隆城国际机场位于同奈市隆城乡，占地面积超5000公顷，设计年旅客吞吐量1亿人次、货邮吞吐量500万吨，分三期建设。这将成为越南规模最大的机场，并被定位建设成为区域航空枢纽。按计划，隆城国际机场一期工程将于今年年底完工。（完)



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