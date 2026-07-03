《电子商务法》：构建透明数字市场

越通社河内——越南电子商务自7月1日起迈入了新的发展阶段：《电子商务法》正式生效。新法有望解决长期存在的假冒伪劣商品及不正当竞争等弊端，从而巩固消费者信心，推动电子商务市场可持续发展。



据YouNet ECI报告，2025年，Shopee、TikTok Shop、Tiki和Lazada四大平台的总交易额超过458万亿越盾，同比增长26%。这也是年均增长率约为20-25%的市场之一，属于东南亚增长最快的市场群体。



然而，快速增长也带来了不少负面问题，如商品来源不明、卖家难以认证、直播带货广告泛滥以及劣质产品在数字平台上流通，削弱了消费者信心，并对合规经营的企业造成不利影响。



据越南电子商务协会副主席阮晋丰表示，7月1日起生效的《电子商务法》最值得关注的一点是帮助市场逐步摆脱多年来存在的“盲区”。具体而言，该法明确了数字环境中的各类经营模式，从通过社交媒体、电商平台销售到中介平台等。



同时，各主体的责任也被更加具体地规定。内容创作者在广告或直播带货时必须透明信息，遵守广告规定和职业道德。卖家必须进行身份认证，上架商品需满足来源和质量的相关规定。



阮晋丰认为，“卖家身份认证将有助于遏制欺诈行为，为管理和违规处理创造更有利的条件。更重要的是，所有这些变化都指向一个最大目标——建立消费者对电子商务的信任。”

从平台运营方的角度来看，TikTok越南代表阮林青认为，明确的法律框架将营造更加透明的营商环境，从而助力市场可持续发展。一个市场只有在买家有足够信心进行交易、正道企业能在公平环境中竞争时，才能不断拓展。



如果说管理部门期望新法有助于规范市场，那么企业界则将之视为重获竞争优势的契机。



Elise品牌创意总监刘娥认为，多年来，合规生产经营的企业一直承受着来自非正规渠道产品或来源不明的商品在电商平台上以极低价格销售所带来的巨大压力。因此，她认为《电子商务法》的实施将对卖家进行筛选。届时，企业不再通过低价竞争，而需要聚焦于产品质量、品牌建设和为客户创造更优质的购物体验。



作为经常进行直播带货的内容创作者，陈氏垂玲认为，消费者如今不再只关注价格便宜，而是越来越注重实际质量、原料透明度、产品来源以及保修、退换货政策。她表示，规范销售活动、透明化信息和提升卖家责任是必然趋势。



可以看到，《电子商务法》带来的最大期望不仅在于加强管理，更在于为整个数字商业生态系统建立更加公平的“游戏规则”。当卖家被认证、商品受到更严格管控、各主体均需对其提供的产品负责时，优势将属于那些规范投资的企业、负责任的创作者和透明运营的平台。（完）