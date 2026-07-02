经济

银行间市场利率升至近三个月以来最高水平

银行间市场利率大幅上涨，其中隔夜拆借利率一度飙升至年化13%，创下近三个月来的最高水平。这一走势主要源于各家银行在第二季度结账窗口期前的流动性平账需求，同时也促使国家银行为支持银行系统加大资金投放力度。

银行间市场利率升至近三个月以来最高水平。图自越通社
银行间市场利率升至近三个月以来最高水平。图自越通社

越通社河内——银行间市场利率大幅上涨，其中隔夜拆借利率一度飙升至年化13%，创下近三个月来的最高水平。这一走势主要源于各家银行在第二季度结账窗口期前的流动性平账需求，同时也促使国家银行为支持银行系统加大资金投放力度。

据越南银行间市场研究协会（VIRA）的数据显示，越盾在银行间市场的平均利率在第二季度最后一个交易日大幅上涨。其中，交易量最大的隔夜拆借利率飙升至年化13%左右，远高于前几个交易日4%至6%的水平，创下自3月底以来的最高纪录。与此同时，1周、2周和1个月期等各期限利率全线上扬，在年化8%至8.5%之间波动，反映出金融机构之间的短期借贷需求显著增加。

分析人士指出，利率大幅上涨的主要原因在于各家银行在第二季度财务报告结账窗口期前的资金平账需求。在这一阶段，许多银行必须盘点资金头寸，以确保各项安全指标和流动性准备金达标。与此同时，资金充裕的金融机构倾向于保留本币资金，而不在银行间市场投放，从而导致短期资金供给出现收缩。

银行间市场利率主要反映了银行体系的短期流动性波动。如果这一状况仅在短期内发生，对一级市场的存款和贷款利率影响将微乎其微。然而，如果银行间市场利率水平长期维持高位，一级市场的利率上行压力可能会有所加大。

为了支持流动性，国家银行已通过公开市场业务（OMO）加大资金投放力度。在第二季度的最后一个交易日，管理部门在有价证券质押式逆回购通道上开展了38万亿越盾的招标的利率为年化4.5%。各金融机构共借入近31.6万亿越盾，同时约有17万亿越盾的到期旧借款获偿还，国家银行向系统净投放资金近14.6万亿越盾。与此同时，管理部门也未发行央行票据以回笼流动性。（完）

越通社
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