经济

越南政府颁布FTA利用生态系统企业扶持资源实施细则

越南政府刚颁布第240/2026/NĐ-CP号议定，详细规定了对属于自由贸易协定（FTA）利用生态系统的企业、合作社及经营户的各类扶持资源。

越南政府颁布FTA利用生态系统企业扶持资源实施细则。图自越通社
越南政府颁布FTA利用生态系统企业扶持资源实施细则。图自越通社

越通社河内——越南政府刚颁布第240/2026/NĐ-CP号议定，详细规定了对属于自由贸易协定（FTA）利用生态系统的企业、合作社及经营户的各类扶持资源。

根据该议定第八条规定，扶持措施涵盖7大领域：行政审批手续协助；能力建设与提升；人力资源培训；生产经营对接能力建设；市场拓展与对接；试产、检验检测及质量认证支持以及利率优惠支持。

能力改进与提升支持机制

根据规定，对于企业参与自由贸易协定利用生态系统框架内相关计划、项目和活动所签订的改进方案咨询合同，涵盖经营流程优化、管理流程完善、生产与工艺改进、商业模式转型以及满足自贸协定市场标准等内容，国家最高可提供合同金额50%的资金支持。具体而言，每家企业每年每份合同的支持上限为2亿越盾，每家合作社及个体工商户每年每份合同的支持上限为1亿越盾。

同时，针对租赁或购买上述改进解决方案的相关费用，国家提供50%的资金支持，每家企业每年最高支持额度为2亿越盾，每家合作社或经营户每年不超过1亿越盾。

vnanet-cofidec-vung-vang-thuong-hieu-che-bien-nong-san-thuy-san-xuat-khau-hang-dau-viet-nam-8857461.jpg
越南政府颁布FTA利用生态系统企业扶持资源实施细则。图自越通社

对于符合可持续发展标准的溯源解决方案及价值链构建项目，国家将对咨询合同或租赁、购买方案费用提供50%的资金支持，每家企业每年最高资助2亿越盾，每家合作社或 个体工商户每年不超过1亿越盾。

在知识产权方面，支持确立知识产权、咨询管理和开发受保护产品的咨询合同费用的50%，但每个主体（企业、合作社、经营户）每年不超过1亿越盾。

技术转让支持同样适用咨询合同价值的50%，每个主体（企业、合作社、经营户）每年不超过1亿越南盾。

人力资源支持机制

关于人力资源支持机制方面，议定规定支持100%的国内外培训课程费用，具体包括：关于治理、生产经营流程、技术和商业模式转型的培训课程，每个主体（企业、合作社、经营户）每年支持不超过5000万越盾。

关于遵守原产地规则、构建价值链和溯源体系的培训课程，每个主体（企业、合作社、经营户）每年支持不超过5000万越盾。

关于利用FTA、深层次科技、技术标准和可持续发展的培训课程，每个主体（企业、合作社、经营户）每年支持不超过7000万越盾。

利率支持机制

议定明确指出，属于FTA利用生态系统成员的企业、合作社和经营户，为实施该生态系统计划和方案中的生产经营项目或方案，在信贷机构获得中长期贷款时，可享受利率支持。

支持原则：主体在同一时期尚未享受国家利率优惠政策；按投资后补贴方式支持；每个主体在同一时期仅可享受1个方案/项目的支持；信贷机构依法进行审核并决定放贷。

支持额度：国家预算为每个成员主体补贴2%/年的利率差额，但每家企业、合作社或经营户每年不超过10亿越南盾。

享受利率支持的主体须对提供信息的准确性承担法律责任；如违反利率支持规定或贷款相关法律规定，须退还已获支持的款项。

该议定自签署之日（2026年6月26日）起生效。（完）

附图。图自越通社

自贸协定持续助力出口订单回暖

2025年末数月贸易往来日趋活跃，为越南2026年出口形势释放出积极信号，即出口正进入有选择性的复苏阶段。其中，自由贸易协定（FTA）继续发挥“杠杆”作用，助力开拓市场、提升增长质量。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南政府 #FTA利用生态系统 #企业 #扶持资源 #实施细则 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

2026~2030年中小企业数字化转型方案的实施计划启动仪式。图自sggp.org.vn

胡志明市设定20万家中小企业实现数字化转型的目标

6月30日上午，胡志明市科学技术局与胡志明市信息学协会（HCA）公布了2026~2030年中小企业数字化转型方案的实施计划，同时举行了题为“应用人工智能，实现自动化，提升中小企业运营效率与信息安全”的技术展示与对接活动。

附图。图自政府报

泰国全力推进电子政务建设

据越通社驻曼谷记者报道，自7月1日起，泰国商业部商业发展厅（DBD）全面转向电子政务，并在“新设公司与合伙企业注册”以及“终止纸质法人信息服务”两大领域实现全流程数字化。

越共中央委员、河内市委副书记、市人民委员会主席武大胜。图自越通社

越南各地方与外资企业建言献策 助推经济发展

越共中央政治局在河内召开全国贯彻落实中央政治局2026年6月8日关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议的研究、学习、贯彻与实施会议，6月30日上午，各部委、行业及地方代表在河内进行专题发言。

三舷船体验旅游产品亮相下龙湾。图自越通社

三舷船体验旅游产品亮相下龙湾

6月29日，广宁水路客运股份公司与越南观光股份公司的联营企业在广宁省鸿基坊举行了“下龙三舷船体验”旅游产品正式亮相仪式。

更多

附图 图自越通社

丰田（越南）6月销量环比增长12% 混动车型激增89%

丰田汽车（越南）公司7月2日公布2026年6月经营业绩。包括丰田和雷克萨斯品牌在内，当月共售出汽车6712辆，环比增长12%，其中混合动力车型销量同比大幅增长89%。今年前6个月，丰田在越南累计销量达36669辆，同比增长22%。

世界银行认为，越南的增长模式主要依赖出口。图自越通社

世界银行将越南列入中等偏上收入国家行列

世界银行在越南多年保持快速经济增长后，已将越南列入中等偏上收入国家行列。这一举措被专家界评价为一个重要里程碑，有望有力巩固国际投资者对快速发展的越南经济体的信心。

前6个月，越南出口咖啡110万吨，增长9.7%。图自越通社

2026年上半年越南农林水产品出口增长6%

据越南农业与环境部消息，2026年6月，越南农、林、水产品出口额估计达63.4亿美元，环比增长3%，同比增长10.1%。累计2026年前6个月，全行业出口总额约达358.8亿美元，比2025年同期增长6%。

西宁省木牌口岸。图自越通社

西宁省以“零容忍”态度坚决打击假冒伪劣商品和商业欺诈行为

西宁省边境线全长约369公里，与柬埔寨的三个省接壤，在边境地区贸易与经济发展中具有重要地位。边境线上设有21个口岸、3个口岸经济区、1个国际港口以及多条小道，为进出口活动及经济社会发展提供便利条件。然而，这一地区也存在走私及非法跨境货物运输等活动的潜在风险。

银行间市场利率升至近三个月以来最高水平。图自越通社

银行间市场利率升至近三个月以来最高水平

银行间市场利率大幅上涨，其中隔夜拆借利率一度飙升至年化13%，创下近三个月来的最高水平。这一走势主要源于各家银行在第二季度结账窗口期前的流动性平账需求，同时也促使国家银行为支持银行系统加大资金投放力度。

兴安省陈兴道坊社会住房项目。图自越通社

兴安省新增179个投资项目

2026年上半年，兴安省吸引了179个新投资项目；其中，国内项目141个，注册资金总额超过46.37万亿越盾；外资项目38个，注册资金总额超过6.52亿美元。

在位于顺化市思夏工业园区的金树（越南）食品有限责任公司（100%中资）的工厂内。图自越通社

化解越南吸引外资面临的双重压力

越共中央政治局第10-NQ/TW号决议提出了充满挑战的“双重压力”：一方面必须通过吸引高科技、半导体、人工智能等领域的投资来提升外资质量；另一方面必须在2026-2030年阶段实现注册外资2000亿至3000亿美元。

虾类加工出口为金瓯省带来了巨大的收入来源。图自越通社

上半年越南水产品出口增长12.8%

2026年6月越南水产品出口额达近11亿美元，较2025年同期增长21%。这一结果反映出多个进口市场需求提高，其中对中国出口继续保持强劲增长，对美国出口明显回升，而欧盟、日本及中东等市场总体变化不大。

同奈省木牌口岸。图自越通社

推动边境地区经济可持续发展

发展边境地区经济不仅是稳定民生问题，更是拓展发展空间的战略。同奈省拥有约259公里与柬埔寨接壤的边境线以及活跃的口岸和边境通道系统。该省正集中资源投资建设交通基础设施，并推进口岸经济区转型升级。