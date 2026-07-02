越通社河内——越南政府刚颁布第240/2026/NĐ-CP号议定，详细规定了对属于自由贸易协定（FTA）利用生态系统的企业、合作社及经营户的各类扶持资源。



根据该议定第八条规定，扶持措施涵盖7大领域：行政审批手续协助；能力建设与提升；人力资源培训；生产经营对接能力建设；市场拓展与对接；试产、检验检测及质量认证支持以及利率优惠支持。



能力改进与提升支持机制



根据规定，对于企业参与自由贸易协定利用生态系统框架内相关计划、项目和活动所签订的改进方案咨询合同，涵盖经营流程优化、管理流程完善、生产与工艺改进、商业模式转型以及满足自贸协定市场标准等内容，国家最高可提供合同金额50%的资金支持。具体而言，每家企业每年每份合同的支持上限为2亿越盾，每家合作社及个体工商户每年每份合同的支持上限为1亿越盾。



同时，针对租赁或购买上述改进解决方案的相关费用，国家提供50%的资金支持，每家企业每年最高支持额度为2亿越盾，每家合作社或经营户每年不超过1亿越盾。



越南政府颁布FTA利用生态系统企业扶持资源实施细则。图自越通社

对于符合可持续发展标准的溯源解决方案及价值链构建项目，国家将对咨询合同或租赁、购买方案费用提供50%的资金支持，每家企业每年最高资助2亿越盾，每家合作社或 个体工商户每年不超过1亿越盾。



在知识产权方面，支持确立知识产权、咨询管理和开发受保护产品的咨询合同费用的50%，但每个主体（企业、合作社、经营户）每年不超过1亿越盾。



技术转让支持同样适用咨询合同价值的50%，每个主体（企业、合作社、经营户）每年不超过1亿越南盾。



人力资源支持机制



关于人力资源支持机制方面，议定规定支持100%的国内外培训课程费用，具体包括：关于治理、生产经营流程、技术和商业模式转型的培训课程，每个主体（企业、合作社、经营户）每年支持不超过5000万越盾。



关于遵守原产地规则、构建价值链和溯源体系的培训课程，每个主体（企业、合作社、经营户）每年支持不超过5000万越盾。



关于利用FTA、深层次科技、技术标准和可持续发展的培训课程，每个主体（企业、合作社、经营户）每年支持不超过7000万越盾。



利率支持机制



议定明确指出，属于FTA利用生态系统成员的企业、合作社和经营户，为实施该生态系统计划和方案中的生产经营项目或方案，在信贷机构获得中长期贷款时，可享受利率支持。



支持原则：主体在同一时期尚未享受国家利率优惠政策；按投资后补贴方式支持；每个主体在同一时期仅可享受1个方案/项目的支持；信贷机构依法进行审核并决定放贷。



支持额度：国家预算为每个成员主体补贴2%/年的利率差额，但每家企业、合作社或经营户每年不超过10亿越南盾。



享受利率支持的主体须对提供信息的准确性承担法律责任；如违反利率支持规定或贷款相关法律规定，须退还已获支持的款项。



该议定自签署之日（2026年6月26日）起生效。（完）

