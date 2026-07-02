化解越南吸引外资面临的双重压力

越通社河内——越共中央政治局第10-NQ/TW号决议提出了充满挑战的“双重压力”：一方面必须通过吸引高科技、半导体、人工智能等领域的投资来提升外资质量；另一方面必须在2026-2030年阶段实现注册外资2000亿至3000亿美元。



尽管全球投资市场形势不利，越南在吸引外商直接投资（FDI）方面仍持续取得积极成果。据财政部外国投资局统计，2026年前5个月，注册资金超过248亿美元，同比增长34.9%。与此同时，实际到位资金超过97亿美元，同比增长9.6%。



尽管当前趋势向好，但越南未来吸引外资的压力不容小觑，因为关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议设定了相当高的目标：2026-2030年阶段，吸引注册外资约2000-3000亿美元（每年400-500亿美元）；到位资金约1500-2000亿美元（每年300-400亿美元）。



上述目标被外资企业协会主席阮英俊评价为“非常高”，平均每年需吸引400-500亿美元的注册资金和300-400亿美元的到位资金。



回顾这一目标，可以看到过去5年的规模目标基本实现。政府关于2021-2025年阶段经济社会发展情况的报告显示，吸引外资是一大亮点，该阶段注册资金总额约达1850亿美元，高于2016-2020年阶段（1700亿美元）。与此同时，2021-2025年5年间外商实际到位资金超过1180亿美元，达到了既定目标。



除了规模目标外，第10-NQ/TW号决议还明确确定了需要优先吸引外资的若干核心领域。电子工业、半导体芯片、人工智能、生物技术、现代物流、金融服务、改革创新等，正是能够帮助经济在科技和创新基础上加速发展的领域。



越南在数量增长的同时，也在提升外资流入质量方面取得了积极成就。英特尔、三星、LG、歌尔、富士康、安靠、韩亚微米等众多科技巨头选择越南作为生产基地，便是明证。特别是三星已在河内建设了大型研发中心，目标是使越南成为地区内的研发“据点”。



仅今年前5个月，就有2个高科技领域的十亿美元项目注册投资越南。



“许多已在越南长期运营的跨国集团正继续在制造业、技术和工业领域扩大投资。这被视为衡量投资者信心的可靠标尺”，Mekong Partners总经理米凯尔·德里奥尔（Mickaël Driol）表示。



在宁平省福山工业园区MCNEX VINA有限责任公司（100%韩资）的工厂内。图自越通社

第一太平戴维斯（越南）公司刚发布的一份报告也强调了这一点。据Savills称，凭借具有竞争力的运营成本、稳定的投资环境和深度融入国际供应链的能力，越南正持续吸引全球科技制造商的眼球。



趋势是积极的，但第10-NQ/TW号决议设定的目标仍是一个巨大挑战。



第10-NQ/TW号决议确实在吸引外资方面给经济带来了充满挑战的“双重压力”。不能“二选一”，而必须“两全其美”，同时实现这两个重要目标。



在关于外资吸引情况的最新报告中，外国投资局也强调了这一点，并认为为了吸引投资，需要集中解决正在实施项目中的困难；继续缩短土地、建设、环境等手续办理时间；提升能源、物流、工业园区基础设施质量；发展高技术人力资源；推动外资企业与内资企业之间的产业对接和联动等。



第10-NQ/TW号决议也指出了一系列为实现既定目标需要落实的任务和解决方案，从完善体制政策，支持逐步从传统优惠转向与项目运营效果挂钩的扶持机制；建立战略投资者的遴选、扶持和管理机制；对大型战略技术项目适用特殊投资程序和优惠机制。



但这还只是决议文本上的内容。仍然需要一份具体的行动计划和实际的落地实施，才能“化解”未来阶段吸引外资的双重压力。（完）