文化

法国杂志推荐越南特色美食 称之精致健康

据越通社驻巴黎记者报道，法国女性杂志《Biba Magazine》近日将越南列为最受法国游客青睐的旅游目的地之一，并盛赞越南饮食文化丰富精致、健康美味，是吸引国际游客的重要亮点。

法国媒体推荐越南“必尝美食” 盛赞越南饮食文化丰富健康 越通社发
法国媒体推荐越南“必尝美食” 盛赞越南饮食文化丰富健康 越通社发


越通社河内——据越通社驻巴黎记者报道，法国女性杂志《Biba Magazine》近日将越南列为最受法国游客青睐的旅游目的地之一，并盛赞越南饮食文化丰富精致、健康美味，是吸引国际游客的重要亮点。

在“越南最值得品尝的美食”专题中，杂志援引旅游平台Trip.com的数据称，越南目前位列法国游客最向往旅游目的地第三位，仅次于日本和泰国。杂志认为，除了自然风光外，丰富多样的美食也是越南旅游魅力的重要组成部分。

杂志首先推荐了河内特色饮品——蛋咖啡。这款在咖啡表面覆盖细腻蛋奶泡沫的饮品被誉为河内最具代表性的风味之一。在“火车街”一边品尝蛋咖啡、一边近距离感受列车驶过的独特体验，令人既紧张又难忘。

河内烤肉米粉被评为杂志作者最喜爱的美食之一。自2016年美国前总统奥巴马在香莲烤肉米粉店用餐后，这道美食享誉全球。如今游客仍可点上一份包含烤肉米粉、炸春卷和当地啤酒的“奥巴马套餐”。杂志认为，烤猪肉、米粉、香草和蘸汁的搭配虽然简单，却令人回味无穷。

除传统美食外，杂志还推荐了河内卷粉，以薄米皮包裹炒牛肉、香草和生菜，配鱼露蘸汁，口感清爽。文章甚至称，品尝之后作者萌生了在巴黎开设一家专营卷粉餐厅的想法。

杂志还高度评价了蒸米卷，认为薄如蝉翼的米皮包裹猪肉和木耳馅料，体现了越南饮食“清淡、新鲜、精致”的烹饪理念。

离开河内后，作者前往宁平品尝烤山羊肉配锅巴饭，质朴而精致的风味在喀斯特山水间更显别致。作者还体验了下龙湾游船、品尝新鲜海鲜、夜间钓鱿鱼等活动。

文章还推荐了顺化牛肉粉，认为其味道比河粉更加浓郁辛辣。作者体验在当地居民家中学习制作越南春卷，进一步感受到越南饮食文化的亲切与热情。

杂志认为，地域多样、食材新鲜、烹饪精细，使越南美食早已超越河粉和春卷，成为国际游客最难忘的旅行体验之一。（完）



食客们被一趟充满情感的越南美食火车之旅深深吸引。图自越通社。

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越通社
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