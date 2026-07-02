岘港重组船队迈向现代化渔业并解除IUU"黄牌"

越通社岘港——岘港正大力推进海洋捕捞船队重组，方向是减少小功率渔船，发展现代化远洋船队，加强打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞，同时实施多项扶持政策以构建可持续渔业。



在三海岛乡，拥有24艘渔船的远洋船队目前是主力捕捞力量。据该乡人民委员会主席黄文强表示，该地方继续减少近岸捕捞工具，为渔民获得优惠资金建造新船、改造大功率渔船以进行海上长周期捕捞创造条件。



2026年上半年，该乡远洋捕捞产量达1700多吨，占全年计划3300吨的一部分；水产养殖产量达320多吨，完成年度计划的70%。



三海岛的24艘长周期作业渔船已全部安装了航程监控设备和通讯工具，有助于保持连接、识别海域边界并降低违规风险。



城山乡是岘港市拥有大型远洋捕捞船队的地方。该乡人民委员会主席黄珠山表示，各船主、渔业工会及海上团结组、队均严格执行水产捕捞规定，保持航程监控设备和通讯工具的畅通，以确保可持续捕捞。



岘港市农业与环境局副局长潘文美表示，打击IUU捕捞工作得到有力开展。至今，长度15米及以上的渔船已100%安装航程监控设备并按规定进行标识。该市没有渔船因IUU捕捞被外国抓捕、处理或被刑事处理；巡逻管控工作也有助于减少近岸海域的违规行为。



然而，目前仍有426艘渔船，主要是近岸和近海作业的船只，其捕捞许可证已过期或不符合作业条件。



为解决这一问题，该市每周定期更新不符合条件或有IUU违规高风险船只名单，供各地方和边防部队管理，不允许其参与捕捞；同时加快为符合条件的船只办理新证、换证。



岘港市委副书记、市人民议会主席阮德勇表示，该市继续落实减少小功率渔船、支持渔民发展现代化远洋船队的方针。市人民议会已通过了2026-2030年阶段水产发展扶持政策决议，包括5组政策：船体保险支持、航程监控设备支持、服务套餐费用支持、处理不符合作业条件的渔船以及支持从拖网作业转向非禁捕清单中的捕捞作业。（完）

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