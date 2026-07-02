经济

胡志明市命名50周年：特色文化价值的汇聚之地

西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年的历程不仅是经济、基础设施建设、体制与对外开放方面的过程，而且还塑造开放、多层次、具有丰富文化融合能力的城市。

悬挂许多大型横幅和海报，庆祝西贡-嘉定市以胡志明主席的名字命名50周年。图自越通社
悬挂许多大型横幅和海报，庆祝西贡-嘉定市以胡志明主席的名字命名50周年。图自越通社

越通社胡志明市——目前，胡志明市是全国重要经济与文化中心，是在创新与国际一体化方面走在前列的活跃城市。西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年的历程不仅是经济、基础设施建设、体制与对外开放方面的过程，而且还塑造开放、多层次、具有丰富文化融合能力的城市。

专家指出，过去50年的发展成果表明，体制的突破性并非单纯源于物质条件或行政决策，而是建立在坚实文化基础之上并不断孕育形成的成果。

半个世纪以来，胡志明市不仅巩固了其作为国家经济、文化、科技、创新及国际融合中心的地位，也成为多元文化汇聚、融合与再创造的空间。正是对多元文化资源的吸收与转化能力，塑造了这座城市充满活力、开放务实且富有人情味的独特气质。

在行政区划调整后，胡志明市迈入新的发展阶段，形成了一个行政—经济—社会空间更加广阔的超级城市，总面积超过6772平方公里，人口逾1400万。

胡志明市文化大学的武氏芳博士认为，胡志明市新的发展空间不仅体现在地域、人口、基础设施和市场规模的扩大，而且体现在文化深度的拓展，要求人们将胡志明市的特色应理解为由多个文化次区域交织构成的多层结构。

专家指出，胡志明市主要文化次区域包括：以汇聚、交易与创新为特征的西贡—胡志明市核心区；以丘陵地貌、传统手工艺村、工业及移民劳动文化为特色的平阳地区；以海洋文化、港口—石油经济和革命历史记忆为代表的巴地—头顿—昆岛地区。这些文化层次并非独立存在，而是直接参与胡志明市发展过程，有利于塑造该城市的吸引力、适应能力和“软实力”，让胡志明市呈现出一个开放、多元且具备再生能力的文化格局。

迈入新纪元，胡志明市制定了百年愿景，目标是建设成为全球超级都市，按照多极化、多层次的模式发展；次区域遗产被视为城市发展的内生资源和重要社会资源。

在经济层面上，这些次区域文化遗产有望成为文化经济、城市旅游和创意产业的重要资源。诸如堤岸地区的专业商业街区、平阳的陶瓷与漆器工艺村、头顿沿海渔业文化线路、昆岛历史遗址、移民社区的饮食文化、民间节庆和工业遗产等都可以成为特色文化旅游产品。专家强调，如果以现代思维加以投资与开发，这些遗产不仅是需要保护的对象，而且能够创造就业机会、吸引游客、支持创新企业发展，并有利于提高胡志明市的软实力。（完）

越通社
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越南—新纪元

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