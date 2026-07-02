经济

越新实现二维码支付互联互通，拓展东盟数字经济基础设施

7月2日，越南国家支付股份公司（NAPAS）联合新加坡Liquid Group及越南工商股份商业银行（VietinBank）正式开通越新跨境二维码支付服务。

新加坡游客可以在越南扫一扫二维码，就能直接完成支付。图自越通社
新加坡游客可以在越南扫一扫二维码，就能直接完成支付。图自越通社

越通社河内——7月2日，越南国家支付股份公司（NAPAS）联合新加坡Liquid Group及越南工商股份商业银行（VietinBank）正式开通越新跨境二维码支付服务。

根据新机制，接入新加坡支付生态系统的支付应用用户可通过扫描VietQRGlobal二维码，在越南受理商户直接完成支付。交易实现实时处理，系统可自动完成新加坡元（SGD）与越南盾（VND）的货币兑换。

随着旅游业强劲复苏，国际游客对无现金支付的需求持续增长，此举被视为越南与新加坡两国零售支付基础设施互联互通取得的新进展。

据越南国家旅游局统计，2026年前5个月，越南共接待国际游客约1060万人次，同比增长近15%，创下近年来同期最高水平。其中，新加坡继续保持为赴越游客增长较快的客源市场之一。

这一新方案还将为越南零售、住宿、餐饮及服务企业更便捷地触达国际消费者创造条件。相关企业只需依托现有VietQRGlobal基础设施即可受理支付。

NAPAS表示，在项目实施初期，该服务可依托Liquid Group在新加坡的合作伙伴网络覆盖约500万名用户。

NAPAS总经理阮光明表示，越南与新加坡跨境二维码支付服务正式上线，标志着NAPAS与区域国家支付互联网络建设迈出重要一步。未来，NAPAS将继续与国内外合作伙伴携手，进一步拓展跨境支付生态体系。

Liquid Group执行长Jeremy Tan表示，与NAPAS和VietinBank实现互联互通，是构建便捷、安全、广泛互联的跨境支付网络目标取得的重要进展。

在该项目中，VietinBank担任越南与新加坡跨境二维码支付交易的清算银行。VietinBank副总经理陈公琼麟表示，该行将继续加大科技基础设施投入，进一步扩大VietQRGlobal支付受理网络。

此次与新加坡实现互联后，NAPAS跨境二维码支付网络已覆盖6个国家和地区，其中，新加坡成为东盟第四个与越南支付系统实现互联互通的市场。

根据合作规划，NAPAS及其合作伙伴预计将于2026年内开通越南赴新加坡方向的二维码支付服务，逐步完善双向跨境支付生态体系。（完）

越通社
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