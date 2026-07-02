文化

传播文化特色深化越南与北马其顿的友谊

6月30日，越南驻保加利亚兼北马其顿大使馆与欧洲越南文化旅游协会、越南驻法国文化中心及斯科普里夏季艺术节组委会联合在北马其顿首都斯科普里的国家歌剧院与芭蕾舞剧院举办"2026年越南日"活动。

"2026年越南日"活动现场。图自越通社
"2026年越南日"活动现场。图自越通社

越通社河内——越通社驻欧洲记者报道，6月30日，越南驻保加利亚兼北马其顿大使馆与欧洲越南文化旅游协会、越南驻法国文化中心及斯科普里夏季艺术节组委会联合在北马其顿首都斯科普里的国家歌剧院与芭蕾舞剧院举办"2026年越南日"活动。

该活动在第47届斯科普里夏季艺术节框架内举行，吸引了近300名当地民众和国际友人参加。以 "遗产—和谐—好客" 为主题，活动通过文化、艺术、旅游、展览和产品推广等活动介绍了越南形象。

越南驻保加利亚兼北马其顿大使阮氏明月在开幕致辞中表示，尽管两国地理上相距遥远，但音乐与文化能够架起沟通的桥梁。她强调，此次活动有助于推广越南国家形象与人民风貌，同时增进两国之间的友谊与相互理解。她还介绍，越南拥有四千多年历史、54个民族丰富多彩的文化，既珍视传统价值，又展现出活力四射、积极融入国际社会的精神风貌。

在活动期间，展示咖啡、茶叶、手工艺品及纪念品的展位以及以自然风光、文化遗产和当代生活为主题的30幅摄影作品，吸引了众多观众驻足参观。下龙湾、会安古镇、长安名胜群、西北梯田、九龙江三角洲等景观以及奥黛、斗笠和传统节日的图片生动呈现了一个文化特色浓郁的越南。

活动的亮点是由越南民族乐器艺术家与卢伊交响乐团在指挥家黎菲菲的指挥下联袂演出的音乐会，创造了越南传统音乐与西方交响艺术之间的交融。

许多北马其顿观众首次现场欣赏越南民族乐器，对越南传统音乐的丰富性表示印象深刻。

此外，展示炸春卷、面包、椰子水、柠檬茶和冰奶咖啡等美食的空间也吸引了众多参与者，其不仅带来味觉体验，还帮助当地公众进一步了解越南人的文化和好客传统。（完）

越通社
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