文化

胡志明市命名50周年：艺术演出暨3D Mapping光影秀精彩亮相

7月1日晚，题为 “创新与融合”的艺术演出暨3D Mapping光影秀在胡志明市人民委员会所在地举行，拉开了纪念西贡—嘉定市荣幸以胡志明主席名字命名50周年（1976年7月2日—2026年7月2日）系列活动的序幕。

题为 “创新与融合”的艺术演出暨3D Mapping光影秀开幕式上的3D Mapping光影作品。图自越通社
题为 “创新与融合”的艺术演出暨3D Mapping光影秀开幕式上的3D Mapping光影作品。图自越通社

越通社胡志明市——7月1日晚，题为 “创新与融合”的艺术演出暨3D Mapping光影秀在胡志明市人民委员会所在地举行，拉开了纪念西贡—嘉定市荣幸以胡志明主席名字命名50周年（1976年7月2日—2026年7月2日）系列活动的序幕。

越共中央候补委员、胡志明市人民委员会副主席阮孟强在活动上致开幕词时强调，西贡—嘉定市荣幸以胡志明主席名字命名五十年后，胡志明市从一个战后百废待兴的城市已发展成为越南全国重要的经济、金融、贸易、文化、科技和创新中心。每一座工程、桥梁、新城区、学校、医院等基础设施，无不彰显着这座以胡志明主席名字命名城市所秉持的活力、创新精神与人文情怀。

该活动于7月1日至2日晚举行，汇集了来自越南和法国团队创作的三部3D Mapping光影作品，分别为《大越回响》、《半世纪荣光——西贡脉动》和《奋发图强新纪元》。

以胡志明市人民委员会大楼的正面建筑为背景，每部作品充分运用投影优势，通过3D Mapping技术，分别讲述越南文化故事、胡志明市五十年发展历程以及新时代融入国际、奋发图强的发展愿景。灯光特效、动态影像与音乐相互融合，将这座拥有百余年历史的建筑化作一幅巨型“画布”，生动再现了越南历史印记、文化底蕴以及全国最大城市的活力与风貌。

本次活动的亮点在于通过多个篇章再现胡志明市50年光辉历程，生动展现其自国家统一以来不断发展蜕变，成长为一座现代化、创新型和融入国际之城的发展轨迹。（完）

越通社
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