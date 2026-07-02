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驰援委内瑞拉越南队：与时间赛跑搜寻受灾人员

当地时间7月1日，越南人民军和人民公安工作团继续在拉瓜伊拉州普拉亚格兰德地区开展搜救工作，该地区是委内瑞拉连续两次强震后受灾最严重的地方。

搜救犬被用于确定疑似有被困人员的位置。图自越通社
搜救犬被用于确定疑似有被困人员的位置。图自越通社

越通社河内——当地时间7月1日，越南人民军和人民公安工作团继续在拉瓜伊拉州普拉亚格兰德地区开展搜救工作，该地区是委内瑞拉连续两次强震后受灾最严重的地方。

该地区有多座建在斜坡上的高层建筑严重倒塌。越南救援团团长、越南人民军总参谋部搜救局副局长范文巳少将要求救援队各成员继续“与时间赛跑”，发扬责任担当、国际人道主义精神和对委内瑞拉人民的深厚情谊。

在恶劣的任务条件下，军队和公安力量紧密配合，分成多个搜救组，将实践经验与专业设备相结合。搜救犬被用于确定疑似有被困人员的位置，随后工兵力量使用声波探测设备和穿墙雷达精确定位后再进行接近。

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这是越南人民军和人民公安第三次派遣力量和装备赴国外执行人道主义援助和救灾任务。图自越通社

各工作组还根据遇难者家属的请求扩大了搜索范围，同时军医队在临时安置点继续为民众进行急救和治疗。

据最新消息，7月1日当天，越南代表团确定了16处有遇难者被困的位置，对其中9处进行了搜寻并将遇难者遗体移出，使执行任务两天后找到的遇难者总数升至23人。其余7处已移交给当地力量继续处理。

这是越南人民军和人民公安第三次派遣力量和装备赴国外执行人道主义援助和救灾任务。赴委内瑞拉执行任务的越南工作团共有124名成员。同日，委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯宣布全国哀悼7天，以悼念在双震灾难中遇难的人员。（完）

越通社
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