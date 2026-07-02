☕️越通社新闻下午茶（2026.7.2）

越共中央总书记、国家主席苏林出席西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年纪念典礼。图自越通社





越通社河内——·7月2日上午，胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在胡志明市隆重举行西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼。越共中央总书记、国家主席苏林出席纪念典礼并发表重要讲话。全文

·值此阿韦拉多·德拉埃斯普列利亚（Abelardo de la Espriella）当选哥伦比亚共和国总统之际，越共中央总书记、国家主席苏林向其致贺电。阿韦拉多·德拉埃斯普列利亚的总统任期为2026年至2030年。





·7月2日上午，越南公安部在河内召开2026年上半年公安工作暨两级地方公安机关运行一年情况初步总结会议。越共中央政治局委员、政府总理黎明兴出席会议并发表指导性讲话。



·7月2日上午，中央军委和国防部在河内召开全军军政会议，总结评估2026年前6个月军事国防任务领导指导工作成果，并部署后6个月工作任务。越共中央政治局委员、政府总理黎明兴出席会议并发表指导讲话。全文





在庄严肃穆的气氛中，方济各·沙勿略·张宝叶真福的圣像。图自越通社





·越南神父方济各·沙勿略·张宝叶（Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp）真福宣福礼7月2日在金瓯省风盛乡则塞（Tắc Sậy）教堂隆重举行。全文



·越南国防部对外局副局长阮维明少将就在委内瑞拉执行救援任务情况接受越通社记者采访时透露，尽管越南救援队伍跨越漫长路程，飞行时间需要24小时，时差给身体状况和日常生活带来影响，但全体干部、战士始终迎难而上，第一时间投入救援工作。阮维明强调，“高于一切的是发自内心的使命召唤，是争分夺秒、全力救人的坚定精神。”全文



·越南通讯社所属的通讯出版社7月2日上午在国家通讯中心隆重举行成立25周年（2001年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼暨三级劳动勋章授勋仪式。越南文化体育与旅游部部长林氏芳清出席典礼，并受国家主席委托向通讯出版社授予了三级劳动勋章。全文



世界银行认为，越南的增长模式主要依赖出口。图自越通社



·世界银行在越南多年保持快速经济增长后，已将越南列入中等偏上收入国家行列。这一举措被专家界评价为一个重要里程碑，有望有力巩固国际投资者对快速发展的越南经济体的信心。据世界银行7月1日更新的报告，越南和菲律宾2025年人均国民总收入（GNI）分别达到4970美元和4850美元。这两个数字均超过了该金融机构为中等偏上收入组别设定的4636美元门槛。全文



·据计划，第三届越老边境国防友好交流活动将于2026年7月9日至10日在越南乂安省和老挝波里坎赛省（Bolikhamsai）举行，恰逢纪念《越老友好合作条约》签署49周年（1977年7月18日—2026年7月18日）。



·据各金融机构和国际组织评估，越南经济正迎来从低成本加工中心向亚洲领先的高价值技术制造“枢纽”转型的重要机遇。



·值此纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）之际，7月2日上午，胡志明市城铁管理委员会（MAUR）举行胡志明市地铁2号线项目（滨城-参良段）的ST10地下站（范文白站）首幅地连墙钢筋笼顺利吊装入槽，标志着项目正式进入主体围护结构施工阶段。



·7月1日晚，题为 “创新与融合”的艺术演出暨3D Mapping光影秀在胡志明市人民委员会所在地举行，拉开了纪念西贡—嘉定市荣幸以胡志明主席名字命名50周年（1976年7月2日—2026年7月2日）系列活动的序幕。



·据越通社驻巴黎记者报道，法国网络媒体《海外法国人杂志》近日刊文称，凭借合理的生活成本、日益完善的基础设施和宜居环境，越南中部沿海城市岘港正迅速成为国际数字游民青睐的新兴目的地，并将岘港誉为“越南的迈阿密”，认为其正逐渐成为巴厘岛和泰国等传统热门目的地的有力替代选择。



·越通社驻欧洲记者报道，6月30日，越南驻保加利亚兼北马其顿大使馆与欧洲越南文化旅游协会、越南驻法国文化中心及斯科普里夏季艺术节组委会联合在北马其顿首都斯科普里的国家歌剧院与芭蕾舞剧院举办"2026年越南日"活动。该活动在第47届斯科普里夏季艺术节框架内举行，吸引了近300名当地民众和国际友人参加。以 "遗产—和谐—好客" 为主题，活动通过文化、艺术、旅游、展览和产品推广等活动介绍了越南形象。



华语乐坛顶尖歌手吉克隽逸身着设计师陈雄的3D立体花礼服惊艳亮相。图：thanhnien.vn。

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·近年来，越来越多中国娱乐圈明星身着越南设计师品牌亮相红毯、演唱会、时尚杂志拍摄及国际媒体活动，赢得广泛好评，也推动越南时尚在中国社交媒体持续“破圈”传播。全文



·据越通社驻巴黎记者报道，法国女性杂志《Biba Magazine》近日将越南列为最受法国游客青睐的旅游目的地之一，并盛赞越南饮食文化丰富精致、健康美味，是吸引国际游客的重要亮点。全文



·法国网络媒体《海外法国人杂志》近日刊文称，凭借合理的生活成本、日益完善的基础设施和宜居环境，越南中部沿海城市岘港正迅速成为国际数字游民青睐的新兴目的地，并将岘港誉为“越南的迈阿密”，认为其正逐渐成为巴厘岛和泰国等传统热门目的地的有力替代选择。全文



·美国与柬埔寨日前签署《航空运输协定》，这是两国在航空领域达成的首项合作协议。全文（ 完）

