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金瓯省则塞圣地朝圣中心举行真福宣福礼

越南神父方济各·沙勿略·张宝叶（Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp）真福宣福礼7月2日在金瓯省风盛乡则塞（Tắc Sậy）教堂隆重举行。

在庄严肃穆的气氛中，方济各·沙勿略·张宝叶真福的圣像。图自越通社
在庄严肃穆的气氛中，方济各·沙勿略·张宝叶真福的圣像。图自越通社

越通社金瓯省——越南神父方济各·沙勿略·张宝叶（Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp）真福宣福礼7月2日在金瓯省风盛乡则塞（Tắc Sậy）教堂隆重举行。

圣座万民福音传播部代理部长、圣父教宗良十四世特使路易斯·安东尼奥·塔格莱（Luis Antonio G. Tagle）枢机主持弥撒，并宣布册封张宝叶神父为真福品。

越南民族与宗教事务部、政府宗教事务委员会以及部分地方领导，金瓯省委、省人民委员会领导，越南主教团各成员代表等一同出席典礼。

神父武文海在典礼上宣读张宝叶神父的生平简介。接着，路易斯·安东尼奥·塔格莱枢机宣布教宗良十四世的宗座文书，册封张宝叶神父为真福。

据芹苴教区表示，方济各·沙勿略·张宝叶神父成为越南教会首批在本土，即在其牧职生涯和殉道之地荣获册封的真福品之一。

方济各·沙勿略·张宝叶神父于1897年1月1日出生于岣福（Cồn Phước）教区（今属安江省），1924年晋升神父。自1930年起，他担任则塞教区神父。在16年的牧职生涯中，他因生活简朴、恪尽职守，特别是对贫困群体的博爱与关怀（不分宗教信仰）而深受天主教信教群众和当地人民的敬重。

2024年11月25日，教宗方济各批准颁布法令，承认张宝叶神父的殉道事迹，从而为册封其为真福品铺平了道路。

真福品（又称亚圣）是罗马天主教赋予已故人士的一种荣衔，以表彰其生前的圣洁生活以及代祷能力；这是封圣进程中的第三个阶段，即：天主之仆——可敬者——真福品——圣人品。

历经数十年，位于则塞教堂的方济各·沙勿略·张宝叶神父的安葬与迁葬之地，已成为远近闻名的朝圣圣地，每年吸引数大量游客。

据金瓯省文化体育与旅游厅预测，张宝叶神父宣福礼预计将迎来约7万人次前来参加。

此前，由圣座万民福音传播部代理部长、圣父教宗良十四世特使路易斯·安东尼奥·塔格莱枢机率领的梵蒂冈圣座代表团理解性拜会了金瓯省领导。

金瓯省委书记阮胡海强调，地方政府始终尊重宗教信仰自由，将继续为大典的成功举办创造一切最便利条件，同时切实照顾好天主教同胞的生活，让当地信教群众过上幸福温饱的生活。

方济各·沙勿略·张宝叶神父宣福礼的圆满成功，是越南天主教群众的巨大喜悦；同时也生动展现了越南党和国家在尊重和保障人民宗教信仰自由权方面的一贯政策。（完）

越通社
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