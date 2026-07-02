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越通社通讯出版社成立25周年纪念典礼暨三级劳动勋章授勋仪式隆重举行

越南通讯社所属的通讯出版社7月2日上午在国家通讯中心隆重举行成立25周年（2001年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼暨三级劳动勋章授勋仪式。

越南文化体育与旅游部部长林氏芳清向通讯出版社授予了三级劳动勋章。图自越通社
越南文化体育与旅游部部长林氏芳清向通讯出版社授予了三级劳动勋章。图自越通社

越通社河内——越南通讯社所属的通讯出版社7月2日上午在国家通讯中心隆重举行成立25周年（2001年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼暨三级劳动勋章授勋仪式。

越南文化体育与旅游部部长林氏芳清出席典礼，并受国家主席委托向通讯出版社授予了三级劳动勋章。

越通社党委书记、社长武越庄在纪念典礼上发表讲话时明确指出，历经25年的建设与发展，通讯出版社已逐步确立了其作为具有独具特色的出版单位的地位，充分发挥越通社的独特优势，打造出具有深刻政治、历史、文化和信息价值的出版物。

这些书籍不仅反映了国家在诸多领域上的生活气息，还为有效开展对外信息工作、向国际友人传播越南形象作出了积极贡献。

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越通社社长武越庄发表讲话。图自越通社

在谈到新发展阶段所提出的要求时，武越庄认为，数字技术、人工智能和社交网络正在深刻改变出版活动。在此背景下，越共中央书记处2026年3月17日颁布的第04-CT/TW号指示，明确了将出版业发展成为思想文化支柱和数字经济动力的目标；强调了集中投资出版内容的必要性，将内容视为发展文化工业的核心产品；扩大具有思想、科学和审美价值的题材；打造具有价值的精品力作，满足人民日益增长的需求。

深入贯彻落实该指示精神以及越共中央总书记、国家主席苏林在《数字时代中的越南革命新闻》一文中所作出的方向性指引，越通社社长要求通讯出版社在今后一段时间内，须继续提高内容质量，围绕与国家重大问题紧密相连的题材进行选题，打造具有长远思想价值、历史价值和实践价值的出版物；加大出版业务的数字转型力度，大力发展电子书、数字图书以及符合现代受众信息接收需求的新型传播形式。

2001年7月2日，根据越通社社长颁布的第305/QĐ-TTX号决定，通讯出版社正式成立。历经25年的建设与成长，该出版社已逐步确立了其作为国家出版体系中深具威望的单位之一的地位，推出了数千种在政治、经济、文化、历史、社会、对外以及专题信息（学术专著）等方面极具价值的书籍。（完）

越通社
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越南—新纪元

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