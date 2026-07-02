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黎明兴总理：将维护安全秩序与拓展国家发展空间紧密结合

7月2日上午，越南公安部在河内召开2026年上半年公安工作暨两级地方公安机关运行一年情况初步总结会议。

越共中央政治局委员、政府总理黎明兴出席前来出席2026年上半年公安工作初步总结会议。图自越通社
越共中央政治局委员、政府总理黎明兴出席前来出席2026年上半年公安工作初步总结会议。图自越通社

越通社河内——7月2日上午，越南公安部在河内召开2026年上半年公安工作暨两级地方公安机关运行一年情况初步总结会议。

越共中央政治局委员、政府总理黎明兴出席会议并发表指导性讲话。

越共中央政治局委员、中央公安党委书记、公安部长梁三光大将主持会议。

梁三光在会上致开幕词时强调，在党和国家的切实指导，各部们、行业的协作支持以及人民群众和国际友人的支持帮助下，越南人民公安力量始终为党尽忠、为民尽孝，采取强有力的行动，严明纪律严守规矩，创新工作思路和方法，切实适应新形势新任务，全面贯彻落实党的工作方针：“准确选择—迅速部署——落实到位——以实干成效检验”。

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越共中央政治局委员、政府总理黎明兴在会上发表指导性讲话。图自月同花色

尽管面临重重困难和挑战，维护国家安全和社会治安秩序工作依然取得了突出成效，为保障国家独立、主权、民族利益，保护党、国家和人民，营造和平稳定、有利于发展的社会环境，建设秩序井然、文明现代的社会，让人民过上安全、健康的生活等方面作出了重要贡献。

越共中央政治局委员、政府总理黎明兴

黎明兴指出，人民公安力量不仅圆满完成了各项既定目标和任务，而且进一步彰显了其为国家发展营造安全稳定环境的重要作用，成为维护国家安全与社会治安秩序的坚强屏障。

黎明兴要求公安力量今后继续发挥模范带头作用，实化细化并贯彻落实党的主张和战略，国家政策法律，以具体且可量化的成果和产品在推动高质量发展中走在前列；积极配合各有关部门和机关本着党关于将维护安全秩序与推动经济社会发展相结合，将维护安全秩序与拓展发展空间紧密结合的方针完善制度建设。

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越共中央政治局委员、政府总理黎明兴向取得优异成绩的个人颁授一级军功勋章和三级劳动勋章。图自越通社

此外，黎明兴要求进一步提升战略预判能力，确保在任何情况下都不陷入被动和意外的局面，未雨绸缪，准确把握形势；着力维护基层社会治安秩序，持续扩大“无毒乡坊”覆盖范围，决心将危害社会治安犯罪再下降10%。

黎明兴要求大力推进科技发展，激发创新活力，推进数字化转型和安全产业发展，将其作为提升国家安全保障能力的重要战略工具。

黎明兴强调，未来阶段，越南人民公安力量不仅是党和国家的“宝剑”、捍卫祖国安全的钢盾、人民群众的坚固依靠，而且也要为国家长远发展保驾护航，为国家实现跨越式发展营造安全环境等。（完）

越通社
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