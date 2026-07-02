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越南领导人向哥伦比亚当选总统致贺电

赴柬埔寨通过网络诈骗越南公民的团伙遭起诉
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越通社河内——值此阿韦拉多·德拉埃斯普列利亚（Abelardo de la Espriella）当选哥伦比亚共和国总统之际，越共中央总书记、国家主席苏林向其致贺电。阿韦拉多·德拉埃斯普列利亚的总统任期为2026年至2030年。（完）

越通社
#哥伦比亚
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