越南领导人向哥伦比亚当选总统致贺电

越南国防部对外局副局长阮维明少将指出，尽管越南救援队伍跨越漫长路程，飞行时间需要24小时，时差给身体状况和日常生活带来影响，但全体干部、战士始终迎难而上，第一时间投入救援工作。阮维明强调，“高于一切的是发自内心的使命召唤，是争分夺秒、全力救人的坚定精神。”