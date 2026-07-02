越南领导人向哥伦比亚当选总统致贺电

越通社河内——值此阿韦拉多·德拉埃斯普列利亚（Abelardo de la Espriella）当选哥伦比亚共和国总统之际，越共中央总书记、国家主席苏林向其致贺电。阿韦拉多·德拉埃斯普列利亚的总统任期为2026年至2030年。（完）
越南领导人就哥伦比亚军用运输机坠毁事件致慰问电
越南国家主席梁强就2026年3月23日哥伦比亚一架军用运输机发生坠毁事故，造成69人遇难、多人受伤，于3月27日向哥伦比亚共和国总统古斯塔沃·佩特罗·乌雷戈致慰问电。
越通社河内——值此阿韦拉多·德拉埃斯普列利亚（Abelardo de la Espriella）当选哥伦比亚共和国总统之际，越共中央总书记、国家主席苏林向其致贺电。阿韦拉多·德拉埃斯普列利亚的总统任期为2026年至2030年。（完）
7月2日，越南政府总理黎明兴在河内会见了正在对越进行工作访问的日本国际协力银行（JBIC）董事长前田匡史。
7月2日，越南国防部在河内举行新闻发布会，介绍第三届越老边境国防友好交流活动相关信息。
当地时间7月1日，越南人民军和人民公安工作团继续在拉瓜伊拉州普拉亚格兰德地区开展搜救工作，该地区是委内瑞拉连续两次强震后受灾最严重的地方。
7月2日上午，越南公安部在河内召开2026年上半年公安工作暨两级地方公安机关运行一年情况初步总结会议。
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越南通讯社所属的通讯出版社7月2日上午在国家通讯中心隆重举行成立25周年（2001年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼暨三级劳动勋章授勋仪式。
越南国防部对外局副局长阮维明少将指出，尽管越南救援队伍跨越漫长路程，飞行时间需要24小时，时差给身体状况和日常生活带来影响，但全体干部、战士始终迎难而上，第一时间投入救援工作。阮维明强调，“高于一切的是发自内心的使命召唤，是争分夺秒、全力救人的坚定精神。”
7月2日上午，中央军委和国防部在河内召开全军军政会议，总结评估2026年前6个月军事国防任务领导指导工作成果，并部署后6个月工作任务。
7月2日上午，胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在胡志明市隆重举行西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼。越共中央总书记、国家主席苏林出席纪念典礼并发表重要讲话。
7月2日上午，芹苴市515指导委员会在市烈士陵园举行上香仪式，并将670份尚未确认信息的烈士遗骸生物样本送交河内军队法医研究所进行DNA鉴定。
越南政府于2026年6月30日颁布第262/2026/NĐ-CP号法令，就驻越外国新闻机构、外国代表机构及外国组织的新闻活动作出详细规定。
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应尼日利亚外交部邀请，从6月29日至30日，越南外交部副部长黎英俊对尼日利亚首都阿布贾进行工作访问。
7月1日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏出席对外安全力量传统日80周年（1946.7.12 – 2026.7.12）纪念仪式，并向对外安全力量授予胡志明勋章。
7月1日，越南祖国阵线中央委员会在岘港市举行仪式，欢迎老挝首都万象老越阮攸双语学校优秀师生代表团于6月29日至7月3日来访。
越南第十五届国会第十次会议上通过的《2025年网络安全法》于2026年7月1日正式生效。该法构建了同步、统一、切实可行的网络安全保护法律框架，有效服务于国家发展和数字化转型。
2026年7月1日，越南政府总理黎明兴致电韩成淑（Han Seong Sook），祝贺她出任韩国国务总理。
在印度洋—太平洋地区地缘政治竞争持续加剧的背景下，印度和日本深化战略伙伴关系不仅有助于巩固地区的和平、稳定与韧性，也为东盟各国特别是越南开辟了诸多新的合作机遇。
值此布隆迪共和国独立64周年（1962年7月1日—2026年7月1日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向埃瓦里斯特·恩达伊施米耶致贺电；越南政府总理黎明兴向布隆迪总理内斯托尔·恩塔洪图耶致贺电。
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