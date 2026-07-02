黎明兴总理：军队必须看得更远、谋略更深

越通社河内——7月2日上午，中央军委和国防部在河内召开全军军政会议，总结评估2026年前6个月军事国防任务领导指导工作成果，并部署后6个月工作任务。



越共中央政治局委员、政府总理黎明兴出席会议并发表指导讲话。



政府总理黎明兴指出，在世界和地区形势复杂多变的背景下，尽管面临诸多困难挑战，但军队团结努力，圆满完成了各项军事国防任务，取得了多项突破性成果，为国家总体成就作出了重要贡献，为维护政治社会稳定、营造稳定有利环境以发展经济社会和实现国家战略目标发挥了积极作用。



黎明兴表示，中央军委和国防部在军事国防战略参谋工作中主动、敏锐，满足了对祖国眼前和长远的安全保障任务。军队准确把握、评估和正确预判形势，及时参谋灵活有效处理各种情况，保持了主动态势，不陷入被动和意外，坚决捍卫了领土主权。与此同时，集中建设精干、强大、现代化的军队，具备高度的政治本领、严明的纪律、良好的专业能力和掌握技术的能力，既巩固传统力量，又形成现代战争的新能力；建设强大、现代化的全民国防，与巩固全民国防阵线和人民安全阵线相结合。



国防外交继续发挥实效，有效参与各国际论坛，出色完成联合国维和任务、搜救救援、国际人道主义援助，为树立越南军队正规、人文、有能力、负责任、致力于地区和世界和平稳定的形象作出贡献。特别是为体现深厚的情感和责任担当，全军已坚决、高效地开展了“500个昼夜”行动，大力推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作，组织专业队伍进行遗骸搜寻归集、信息收集，并投资ADN鉴定技术。



黎明兴指出，今后世界形势将继续复杂多变，要求中央军委和国防部继续提高军事、国防和外交领域的战略参谋质量。军队必须看得更远、准备更早、参谋更深；不仅要预判军事国防形势，还要预判其对经济社会和外交的整体影响；识别传统和非传统安全风险，不让国家陷入战略被动，不让外部事件转化为国内危机。



黎明兴总理同与会代表合影。图自越通社



黎明兴强调，必须继续建设革命化、正规化、精锐化、现代化军队；落实新形势下现代军队建设标准机构调整方案；提高训练、培训、演习质量，掌握现代化武器装备，满足新型作战条件要求。坚决捍卫海洋岛屿、边境、领空、网络空间和战略基础设施主权，处理情况时必须原则坚定、方法灵活、法律扎实、宣传主动，避免落入升级陷阱。在新条件下建设稳固的军区防御和各区域防御，与地方领导体制和军事组织同步推进。



与此同时，黎明兴表示，必须发展自主、自力、自强、军民两用和现代化的国防工业，使其成为国家工业的尖兵，掌控国防工业和战略供应链，确保在任何情况下都能应对自如，重点是突破发展科技创新；继续加强和提升国防外交实效，办好对外活动，助力建立互信、扩大合作、降低冲突风险，特别重视科技和人力资源培训，以发展国防工业。



黎明兴强调，要重视做好政策工作，周密、庄重地组织好伤残军人与烈士日79周年纪念活动，特别是实施面向伤残军人与烈士日80周年纪念的计划和方案。同时，动员综合力量，提高烈士遗骸搜寻归集、信息收集和身份确认工作的效率，将其视为各级各部门特别是国防部和国家烈士遗骸搜寻归集和身份确认指导委员会常设机构的一项特别重要的政治任务。



黎明兴相信，今后尽管世界形势仍将面临诸多挑战并深刻影响越南，但越南人民军将继续发扬英雄传统，出色完成各项被交付的任务，建立更多功勋和取得更优异的成绩，在建设、发展和保卫祖国事业中作出更大的贡献。（完）