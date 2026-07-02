☀️越通社早安咖啡（2026.7.2）

越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会主任苏林在会上发言。图自越通社





越通社河内——·7月1日下午，越共中央政治局在河内召开2024年12月22日签发关于实现科学技术、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议一年半实施情况初步总结会议。会议在国会大厦以线下方式举行，并通过线上方式与中央各部委、各部门、团体及全国各省市、乡坊、特别行政区的3662个分会场进行视频连线，超过56.8万名代表与会。越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会主任苏林主持会议。全文



·7月1日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏出席对外安全力量传统日80周年（1946.7.12 – 2026.7.12）纪念仪式，并向对外安全力量授予胡志明勋章。全文

·2026年7月1日，越南政府总理黎明兴致电韩成淑（Han Seong Sook），祝贺她出任韩国国务总理。



·应尼日利亚外交部邀请，从6月29日至30日，越南外交部副部长黎英俊对尼日利亚首都阿布贾进行工作访问。访问期间，黎英俊分别同尼日利亚外交部常务秘书杜诺马·乌马尔·艾哈迈德（Dunoma Umar Ahmed）举行会谈，与外交部国务部长索拉·埃尼卡诺莱耶（Sola Enikanolaiye）、联邦工业贸易与投资部常务秘书克里斯·奥萨·伊索克普温武（Chris Osa Isokpunwu）举行工作会谈；同时访问西非国家经济共同体（ECOWAS）总部，并同西共体委员会主席奥马尔·阿利乌·图雷（Omar Alieu Touray）举行工作会谈。全文





·越南政府刚颁布第240/2026/NĐ-CP号议定，详细规定了对属于自由贸易协定（FTA）利用生态系统的企业、合作社及经营户的各类扶持资源。



·7月1日，越南祖国阵线中央委员会在岘港市举行仪式，欢迎老挝万象首都老越阮攸双语学校优秀师生代表团于6月29日至7月3日来访。



·在印度洋—太平洋地区地缘政治竞争持续加剧的背景下，印度和日本深化战略伙伴关系不仅有助于巩固地区的和平、稳定与韧性，也为东盟各国特别是越南开辟了诸多新的合作机遇。这是新德里联合作战研究中心（CENJOWS）《协同》杂志副总编辑乌卢皮·博拉（Ulupi Borah）博士在日本首相高市早苗于7月1日至3日访问印度前夕接受越通社记者采访时所作出的评价。



·关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议不仅开启了越南吸引FDI政策的新阶段，更体现了发展思维的重要转变：从单纯的引资转向选择和打造优质资金流，将其与创新、技术转让和提升国家内生力量相结合。这也是对越南党一贯主张的有力宣示，即将外资经济视为经济的重要组成部分，得到长期、平等发展的鼓励，并为国家发展目标携手同行。



胡志明市公安配合网络安全和高科技犯罪预防局对86名对象进行搜查和刑事拘留，以澄清其通过电信网络实施诈骗侵占财产的行为。图自越通社





·越南第十五届国会第十次会议上通过的《2025年网络安全法》于2026年7月1日正式生效。该法构建了同步、统一、切实可行的网络安全保护法律框架，有效服务于国家发展和数字化转型。同时，该法也明确指出，网络安全保护必须与保护人民、保障机关、组织和个人的权利和合法权益紧密相连。全文



·越南政府于2026年6月30日颁布了第262/2026/NĐ-CP号法令，就外国驻越新闻机构、代表机构及组织的新闻活动作出详细规定。



·2026年上半年，兴安省吸引了179个新投资项目；其中，国内项目141个，注册资金总额超过46.37万亿越盾；外资项目38个，注册资金总额超过6.52亿美元。



·银行间市场利率大幅上涨，其中隔夜拆借利率一度飙升至年化13%，创下近三个月来的最高水平。这一走势主要源于各家银行在第二季度结账窗口期前的流动性平账需求，同时也促使国家银行为支持银行系统加大资金投放力度。



·越通社驻巴黎记者报道，法国24新闻台日前播出了关于越南橙剂/二恶英遗留后果的长篇专题片，反映了从生来便患有先天畸形的儿童、仍遭受严重污染的土地，到科学家和受害者援助组织为处理战争遗留后果所付出的努力。



·7月1日晚，题为 “创新与融合”的艺术演出暨3D Mapping光影秀在胡志明市人民委员会所在地举行，拉开了纪念西贡—嘉定市荣幸以胡志明主席名字命名50周年（1976年7月2日—2026年7月2日）系列活动的序幕。



·值此西贡—嘉定市正式更名为胡志明市50周年之际，7月1日至2日，展示胡志明市50年发展历程与建设成就的宣传短片，在韩国首尔市中心大型电子屏上滚动播放，每天从当地时间7时持续至22时。



·河内塑料橡胶展览会（Hanoi Plas 2026）、2026年越南河内包装及印刷展览会（HanoiPrintPack 2026）和2026年河内亚洲智能制造展（Intelligent Asia Hanoi 2026）三场国际专业展览会从7月1日至4日在越南国家展览会议中心举行，成为企业界关注的焦点。（ 完）





