河静省大力推进遗骸发掘和DNA生物样本采集工作

近日，在河静省各烈士陵园，省烈士遗骸搜寻、迁葬及身份确认工作指导委员会正抓紧开展无名烈士遗骸发掘和生物样本采集工作，为DNA鉴定做好准备。

在香溪县烈士陵园，工作人员正对84座身份未明烈士墓开展发掘和DNA样本采集。从资料准备、墓位信息核实到样本采集，各项工作均由相关部门密切配合、认真细致地完成。

河静省香溪乡人民委员会副主席阮仲伟：“我们组织乡有关力量以及各政治社会组织，全力配合省工作组在当地开展任务，并广泛向群众宣传样本采集工作的目的和意义，让群众充分了解这项工作。样本采集完成后，我们还将继续配合做好相关档案、手续和各项流程，确保严格按照规定执行。”

尽管天气酷热难耐，各工作组依然坚守现场。从遗骸发掘、信息数字化、样本采集到样本保存、移交，均由专业技术人员负责实施。在采集样本的同时，每一座烈士墓的信息也同步完成数字化、核对并录入数据库。这些数据将成为今后烈士信息管理和身份确认工作的核心基础。

河静省法医与医学鉴定中心司法鉴定人邓海医生：“采样过程中，若遗骸保存有骨骼或牙齿，就更容易采集到符合检测要求的样本，后续实验也会更加顺利。对于没有骨骼或牙齿遗存的墓穴，则无法提取样本。整个采样流程每一个环节都十分重要，必须严格按照规范，从开始到结束都做到认真、细致、完整，力争获取最适合DNA检测的样本。”

由于许多烈士牺牲年代久远，遗骸长期受到自然环境影响，部分遗骸已经严重降解，符合DNA检测条件的生物样本十分有限，这给采样工作带来了不少困难。

尽管如此，本着高度的责任感和“饮水思源、铭记英烈”的精神，广大干部和官兵争分夺秒，认真筛选质量最好的样本送检，为确认烈士身份创造条件，让他们早日回到亲人身边，也更好地落实烈士遗属优抚政策。

河静省军事指挥部政治部副主任阮河大校：“每一名参与样本采集工作的官兵都把这项任务视为一项神圣使命。我们决心争分夺秒，以最快速度完成烈士生物样本采集，并及时移交军队法医研究所开展DNA检测和鉴定，力争尽早确认烈士身份。”

截至目前，河静省指导委员会已完成72座烈士墓的DNA样本采集工作。按计划推进烈士遗骸DNA样本采集工作不仅有助于建立完善的DNA鉴定数据库，也将进一步提高无名烈士身份确认的成功率，回应烈士亲属多年的期盼，充分体现越南民族“饮水思源、铭记先烈”的优良传统。（完）