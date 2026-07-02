河静省大力推进遗骸发掘和DNA生物样本采集工作

在香溪县烈士陵园，工作人员正对84座身份未明烈士墓开展发掘和DNA样本采集。从资料准备、墓位信息核实到样本采集，各项工作均由相关部门密切配合、认真细致地完成。
河静省香溪乡人民委员会副主席阮仲伟：“我们组织乡有关力量以及各政治社会组织，全力配合省工作组在当地开展任务，并广泛向群众宣传样本采集工作的目的和意义，让群众充分了解这项工作。样本采集完成后，我们还将继续配合做好相关档案、手续和各项流程，确保严格按照规定执行。”
尽管天气酷热难耐，各工作组依然坚守现场。从遗骸发掘、信息数字化、样本采集到样本保存、移交，均由专业技术人员负责实施。在采集样本的同时，每一座烈士墓的信息也同步完成数字化、核对并录入数据库。这些数据将成为今后烈士信息管理和身份确认工作的核心基础。
河静省法医与医学鉴定中心司法鉴定人邓海医生：“采样过程中，若遗骸保存有骨骼或牙齿，就更容易采集到符合检测要求的样本，后续实验也会更加顺利。对于没有骨骼或牙齿遗存的墓穴，则无法提取样本。整个采样流程每一个环节都十分重要，必须严格按照规范，从开始到结束都做到认真、细致、完整，力争获取最适合DNA检测的样本。”
由于许多烈士牺牲年代久远，遗骸长期受到自然环境影响，部分遗骸已经严重降解，符合DNA检测条件的生物样本十分有限，这给采样工作带来了不少困难。
尽管如此，本着高度的责任感和“饮水思源、铭记英烈”的精神，广大干部和官兵争分夺秒，认真筛选质量最好的样本送检，为确认烈士身份创造条件，让他们早日回到亲人身边，也更好地落实烈士遗属优抚政策。
河静省军事指挥部政治部副主任阮河大校：“每一名参与样本采集工作的官兵都把这项任务视为一项神圣使命。我们决心争分夺秒，以最快速度完成烈士生物样本采集，并及时移交军队法医研究所开展DNA检测和鉴定，力争尽早确认烈士身份。”
截至目前，河静省指导委员会已完成72座烈士墓的DNA样本采集工作。按计划推进烈士遗骸DNA样本采集工作不仅有助于建立完善的DNA鉴定数据库，也将进一步提高无名烈士身份确认的成功率，回应烈士亲属多年的期盼，充分体现越南民族“饮水思源、铭记先烈”的优良传统。（完）