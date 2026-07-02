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第三届越老边境国防友好交流活动即将启幕

7月2日，越南国防部在河内举行新闻发布会，介绍第三届越老边境国防友好交流活动相关信息。

越南人民军政治总局代表在新闻发布会上发表讲话。图自越通社
越南人民军政治总局代表在新闻发布会上发表讲话。图自越通社

越通社河内——7月2日，越南国防部在河内举行新闻发布会，介绍第三届越老边境国防友好交流活动相关信息。

按计划，第三届越老边境国防友好交流活动将于2026年7月9日至10日在越南乂安省和老挝波里坎塞省（Bolikhamsai）举行，恰逢纪念《越老友好合作条约》签署49周年（1977年7月18日—2026年7月18日）。

第三届越老边境国防友好交流活动具有重要政治意义，进一步实化细化具体化两党、两国高层关于持续推动两国防务合作不断走深走实的重要共识。此次活动还将进一步增进两国边防部队、边境地方政府和边民之间的团结友谊、合作关系，深化越老两军关系，共同建设和平、友谊、稳定、合作、发展的边界线。

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7月1日，越南祖国阵线中央委员会在岘港市举行仪式，欢迎老挝首都万象老越阮攸双语学校优秀师生代表团于6月29日至7月3日来访。

出席第三届越老边境国防友好交流活动的越方代表团由越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将担任团长，老方代表团由老挝党中央政治局委员、副总理兼国防部长坎良·奥萨宋（Khamliang Outhakaysone）担任团长。

根据活动安排，老挝境内交流活动将于7月9日上午8时开始，主要内容包括在460号界碑区域举行越方代表团欢迎仪式，向460号界碑致意并为界碑描红，在老方460号界碑园区种植友谊树，举行252边防连联络协调站项目开工仪式等。

越方境内交流活动预计于7月10日上午7时30分开始，在460号界碑区域举行老方代表团欢迎仪式，在界碑园区种植友谊树，走访慰问清水口岸边防哨所，出席两国边境居民点缔结友好关系进展情况阶段性总结仪式，向越南边境地区50户贫困家庭赠送50头种牛等。

交流活动开始前，双方还将举行越南清水口岸边防哨所与老挝252边防缔结友好关系阶段性总结活动，两国边境青年军官交流活动，共同种植边境青年友谊林和建设友谊花园等系列活动。（完）

越通社
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