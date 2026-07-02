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巴西驻越南大使荣获越南友谊勋章

在授勋仪式上，邓黄江祝贺马尔科·法拉尼荣获越南国家这一崇高奖项，体现了越南党和国家领导人以及越南人民对他在巩固与发展越巴友好合作关系方面所作出积极、有效贡献给予的认可。

越南外交部副部长邓黄江向巴西驻越南特命全权大使马尔科·法拉尼授予友谊勋章。图自越南外交部
越南外交部副部长邓黄江向巴西驻越南特命全权大使马尔科·法拉尼授予友谊勋章。图自越南外交部

越通社河内——7月2日，受越共中央总书记、国家主席苏林委托，越南外交部副部长邓黄江向巴西驻越南特命全权大使马尔科·法拉尼授予友谊勋章。

在授勋仪式上，邓黄江祝贺马尔科·法拉尼荣获越南国家这一崇高奖项，体现了越南党和国家领导人以及越南人民对他在巩固与发展越巴友好合作关系方面所作出积极、有效贡献给予的认可。

邓黄江强调，在担任巴西驻越南大使期间，马尔科·法拉尼为增进两国政治互信，促进各层级互访，加强各部委、地方及企业间对接以及促进民间交流，推动越巴关系提升为战略伙伴关系，不断拓展和深化双方在经济、贸易、农业、科技、教育、文化及民间交流等领域的合作作出切实贡献。

邓黄江表示，近年来越巴关系不断走深走实，发展空间十分广阔。在这一进程中，马尔科·法拉尼所作出的贡献为进一步深化两国友 谊、相互理解与互信作出重要贡献，为今后双边关系更加务实、高效发展奠定了坚实基础。

邓黄江相信无论在任何岗位上，马尔科·法拉尼继续是越南的亲密朋友，是推动越巴友好合作关系不断向前发展的桥梁。

马尔科·法拉尼对获授友谊勋章深感荣幸，承诺今后继续与越南保持密切联系，支持并积极推动越巴关系日益走深走实，造福两国人民。（完）

越通社
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