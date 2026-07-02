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越南为ADMM+第五周期维和专家组会议作出积极贡献

6月29日至7月3日，文莱和中国在文莱斯里巴加湾市共同主持东盟防长扩大会议（ADMM+）框架下第五周期（2024~2027年）维和专家组第22次会议。越南维和局副局长阮如景大校率团出席会议。

与会代表合影。图自越通社
与会代表合影。图自越通社

越通社河内——6月29日至7月3日，文莱和中国在文莱斯里巴加湾市共同主持东盟防长扩大会议（ADMM+）框架下第五周期（2024~2027年）维和专家组第22次会议。越南维和局副局长阮如景大校率团出席会议。

会议汇聚来自东盟11个成员国和澳大利亚、印度、中国、日本、韩国、新西兰、俄罗斯和美国等8个对话伙伴国代表，东盟秘书处代表和联合国维和专家。与会代表就提升多国力量快速部署能力、加强多国力量互动能力、提升训练能力，为将于2026年底在文莱举行的实地演习做好准备等议题进行讨论。

在各场讨论中，越南代表团积极发言，分享参与联合国维和行动的经验与观点，特别是有关妇女、和平与安全议程的内容。越方介绍近年来在促进女性军人参与联合国维和任务和联合国特派团工作中取得的突出成果。越南女性军人不仅圆满完成专业任务，还在社区互联、保护平民、医疗保障及人道主义活动中发挥了积极作用。

此外，越方还介绍了越南在维和行动中准备、培训、选拔及保障机制，并加强女性军人的参与等方面的经验，为有效落实联合国妇女、和平与安全议程以及东盟相关承诺作出贡献。

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各国代表对实地演习地点进行考察。图自越通社

越南代表团同时强调，将继续与文莱和中国密切配合，特别是为周期末开展实地演习做好准备。

在会议间隙，越南代表还与中国、俄罗斯、老挝、韩国、日本等国家代表进行交流，促进在联合国维和领域的双多边合作。

越南为此次ADMM+维和专家组第22次会议作出积极、有效的贡献再次彰显了该国在东盟多边防务合作机制中的作用、责任与信誉，同时体现了越南对联合国维和行动的坚定承诺，为地区乃至世界的和平、稳定与可持续发展作出积极贡献。（完）

越通社
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