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越南救援队以最高责任担当与过硬本领，全力搜寻遇难者

当地时间7月1日，救援队继续在受灾最严重的地区——拉瓜伊拉州卡蒂亚拉马尔郡普拉亚格兰德区展开遇难者搜寻工作。在现场的第二天，队员们扩大了搜索区域。尽管有遇难者被困的位置地形特别危险，但凭借过硬的本领、经验和合适的装备，救援队克服了困难，以“助人如助己”的崇高国际精神完成任务。

阮志勇上校——公安部搜救训练与应急响应中心副主任： 这里有一部分楼板横向滑移，几乎完全掩埋了楼梯。想要接近现场，我们必须从这条缝隙爬过去。

记者：我看这相当危险，为什么我们还是决定从这么小的缝隙爬上去？

阮志勇上校：尽管危险，但我们评估它暂时还不会立刻坍塌，因为横梁相互支撑。我们看到结构稳固，确保战士安全之后，我才决定让同志们进入。

记者黎煌报道：我和孔河记者无法继续攀爬接近现场……希望上方的战士们能有一个良好的现场条件，便于执行任务，解救上面的遇难者。

当地时间7月1日，救援队继续在受灾最严重的地区——拉瓜伊拉州卡蒂亚拉马尔郡普拉亚格兰德区展开遇难者搜寻工作。

在现场的第二天，队员们扩大了搜索区域。尽管有遇难者被困的位置地形特别危险，但凭借过硬的本领、经验和合适的装备，救援队克服了困难，以“助人如助己”的崇高国际精神完成任务。

（现场声音：探测搜救的迹象是地板上有两个洞，肯定有遇难者在那里。现在必须全部拆除，我们才能观察和评估。）

这是一些手印，四个手指。在坍塌过程中，可能有人抓住了这里，随后滑落下去，所以很可能有人在这下面，但不知道有多深。

再检查一下这个痕迹。为什么过了这么长时间，它还能留下这么清晰的痕迹？报告指挥员，派搜救犬进入嗅探，重新检查现场。

队员们将在国内多次搜救任务中积累的实战经验运用到此次行动中。一些痕迹在最初接近现场时就被迅速捕捉。搜救犬立即被调派到场，确认遇难者位置。

除了过硬本领和经验之外，公安部救援队携带的现代化、实用装备也帮助准确定位区域，制定合理战术，解救被困遇难者。

（现场声音：报告指挥员同志，目前在距离该区域0.5米处，发现一名遇险人员无法移动，有可能出现心脏骤停。）

阮文勤中校——消防大学消防与搜救系副主任：越南救援队对搜救形势的评估基于多种因素，其中救援力量采取的措施之一是实地侦察，以准确评估现场情况。此外，我们还与当地力量配合，并采用其他专业措施，例如使用搜救犬或走访当地居民。

一具具不幸遇难者的遗体继续被战士们送回亲人身边。两天努力搜寻找到的23具遇难者遗体，展现了越南救援队战士们的过硬本领、坚定决心和崇高国际精神。

阮维明少将——国防部对外局副局长：“在过去几天里，我们已经将遇难者遗体交还家属，每抬出一具遗体，家属们对我们都充满感激之情，他们非常珍视我们所给予的感情。其次，他们高度评价越南人民军干部战士的责任精神和坚定决心。这是留给对方深刻印象的形象。在过去几天里，通过这些实际行动，我们走到哪里，当地民众都给予我们非常热情的问候。在此基础上，也给了我们更大的决心，以履行职责，体现越南人民以及越南人民军干部战士对委内瑞拉国家和人民的情感和责任。

截至当地时间7月1日21时，越南救援队又寻获并移交12具遇难者遗体，使两天内发现并移交的遗体总数达到23具。（完）

越通社
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委内瑞拉救援行动

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