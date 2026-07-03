不断巩固越南与美国友好关系

越通社河内——7月3日，在2026年“太平洋伙伴关系与太平洋之友”（Pacific Partnership and Pacific Friends 2026）计划框架下，美国太平洋陆军副司令乔尔·沃维尔（Joel Vowell）中将率领美国太平洋陆军代表团到访广治省军事指挥部。



广治省军事指挥部副指挥长兼参谋长阮才情大校、广治省外事厅领导代表以及该省军事指挥部直属各机关单位负责人迎接美方代表团。



“太平洋伙伴关系”（Pacific Partnership - PP）是美国海军每年在印太地区组织的最大规模的多边人道主义援助与灾难应对计划。“太平洋之友”（Pacific Friendship - PF）计划由美国太平洋陆军司令部与美国陆军第18战地医疗旅联合开展，主要聚焦于人道主义援助，以及提升工兵、医疗和灾难管理领域的综合能力。



阮才情大校在会见中强调过去一段时间越南与美国（特别是广治省与美国各合作伙伴）之间的合作关系不断得到加强，为促进多领域的友好合作关系作出了贡献。



阮才情大校强调：“太平洋伙伴关系与太平洋之友”计划是一项具有切实意义的活动，有助于增进各方相互了解、建立信任，并扩大各方在人道主义、灾害应对和社区援助等领域的合作。



乔尔·沃维尔中将对广治省军事指挥部的隆重接待表示感谢，并高度评价地方政府在筹备和开展该计划各项活动中所给予的协调与支持。乔尔·沃维尔中将希望双方未来继续加强交流与合作活动，为巩固越美友好关系作出贡献。



据广治省人民委员会的计划，该省军事指挥部负责举办小型无人机应用专业交流、爆炸物销毁专业交流以及沿海地区医疗活动等三项活动。该单位还配合开展受害者搜救与灾难应对研讨会、灾难管理会议以及灾难管理中的医疗培训等内容。（完）

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