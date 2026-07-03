越南在委内瑞拉救援队：再发现7具遇难者遗体 阮新疆大将给予表彰

越通社河内 ——当地时间7月2日，越南救援队继续分成多个小组，在委内瑞拉拉瓜伊拉州普拉亚格兰德地区开展地震灾害中被困遇难者的搜寻工作。



各小组还根据遇难者家属的求助请求扩大搜索范围。越南救援队又找到7具遇难者遗体，同时配合当地职能部门确认并移交了12处疑似有遇难者的位置。至此，越南救援队已找到并移出废墟共计30具遇难者遗体。



当天，越南救援队军医组继续为当地民众进行义诊和免费发放药品。



同日，越南人民军总参谋部救援局副局长、救援队队长范文巳少将表示，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将刚向救援队致以问候、鼓励并表扬救援队连日来参与委内瑞拉地震灾后恢复工作的努力。

越南人民军总参谋部救援局副局长、救援队队长范文巳少将接受记者采访。图自越通社

阮新疆大将还要求救援队不断拓展所取得的成果，履行崇高的国际任务，生动体现越南党和国家的对外方针和观点，有助于提高越南在全球灾害应对活动中的威望和地位，同时彰显越南与委内瑞拉之间传统友谊和全面伙伴关系。



7月2日当天，范文巳少将率越南代表团会见了古巴和土耳其救援队。越南驻委内瑞拉大使武中美、越南驻委内瑞拉国防武官武世忠大校以及大使馆和国防武官处干部人员一同参加。越方与古巴和土耳其方面就应对非传统安全挑战，特别是参与委内瑞拉地震灾后恢复工作交流分享了经验。古巴方面特别对与越南的兄弟团结关系感到自豪。（完）