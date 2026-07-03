越南驻委内瑞拉大使高度评价救援队的努力

越通社河内 —— 越通社驻委内瑞拉记者报道，7月2日，由特命全权大使武中美率领的越南驻委内瑞拉大使馆工作组前往委内瑞拉拉瓜伊拉州，看望慰问并检查正在执行国际人道主义任务的越南救援队工作情况。



在现场会见中，武中美大使亲切询问了队员们的日常生活和居住条件，并对队员们的责任担当、攻坚克难精神给予表扬。他强调，越南派遣救援队支援友邦灾后恢复工作，是一项高尚的义举，体现了崇高的国际主义精神。



武中美表示，越南救援队在委内瑞拉这一困难时期的出现，不仅是及时的人道主义援助行动，更是越委两国传统友谊、全面伙伴关系和密切团结的生动体现。越南外交代表机构将始终并肩同行、密切配合，并为救援队提供后勤和信息方面的最大便利，以出色完成党、国家和人民交付的任务。

越南救援队7月2日开展的搜救活动。图自越通社

越南救援队队长范文巳少将向大使及工作组通报了任务执行情况。他表示，尽管面临当地地形复杂和恶劣天气等多重困难，全队始终保持高度专注和纪律性，积极开展搜索和灾后恢复工作。



范文巳强调，将与当地职能部门保持密切配合，严格遵守安全规程，全力以赴战胜一切艰难险阻，以最高效率完成任务，为越南国家和人民以及越南人民军在各国朋友心中增添光彩。



借此机会，越南驻委内瑞拉大使馆向救援队赠送了多份慰问品和必需生活用品，以改善野战营地战士的生活条件。拉瓜伊拉州领导代表也代表地方政府，对越南政府和人民向委内瑞拉人民提供的及时有效帮助表示由衷珍视和深切感谢。（完）