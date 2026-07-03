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越南呼吁加强打击恐怖主义和极端暴力国际合作

当地时间7月2日，联合国大会在美国纽约联合国总部举行《全球反恐战略》执行情况第九轮审议。

越南常驻联合国代表团副团长阮海流公使出席会议并发表讲话。图自越通社
越南常驻联合国代表团副团长阮海流公使出席会议并发表讲话。图自越通社

越通社纽约——当地时间7月2日，联合国大会在美国纽约联合国总部举行《全球反恐战略》执行情况第九轮审议。

据越通社驻纽约记者报道，越南常驻联合国代表团副团长阮海流公使出席会议并发表讲话，他肯定联合国及各国在反恐方面所做的努力，同时强调恐怖主义仍是全球和平、稳定与发展的严重威胁；对恐怖组织和极端组织日益利用网络空间、新兴技术以及社会、民族、宗教问题来进行极端化、招募、组织力量和煽动跨境暴力表示关切，使许多国家在应对方面面临困难。

越南代表团副团长重申越南一贯立场，即谴责一切形式、表现和动机的恐怖主义，呼吁联合国各成员国加强合作，调查、起诉和严惩组织、实施或资助恐怖主义行为的人员，包括与近期发生在越南的恐怖事件有关的个人和组织。

关于反恐措施，越南代表强调需要采取综合方法，既要加强安全和执法措施，又要消除恐怖主义的根源，包括政治、经济和社会不平等、长期冲突、歧视和被边缘化。越南还重视国际合作、信息共享、经验交流、技术援助和能力建设的作用，尤其是对发展中国家，同时确认所有反恐措施须符合联合国宪章和国际法；反对在反恐中采取双重标准。

此前，在联合国第四次反恐机构负责人会议上，越南公安部代表发言分享了外部恐怖主义对越南国家安全的威胁，包括恐怖分子渗透、藏匿、过境的风险；利用网络空间传播极端思想、指导制造武器、爆炸物和袭击方式以及利用社会经济、民族、宗教问题煽动极端思想、暴力和恐怖行为。会议期间，工作团还与一些重要伙伴和联合国反恐办公室（UNOCT）就加强合作、分享经验和提升反恐能力的倡议进行了交流，特别是应对新兴威胁。

《联合国全球反恐战略》于2006年由联合国大会通过，是反恐合作的重要共同框架，包含四大支柱：消除助长恐怖主义的条件；预防和打击恐怖主义；提升各国能力并加强联合国作用；在反恐中确保尊重人权和法治。（完）、

越南外交部常务副部长阮明羽主持座谈会。图自越通社

越南呼吁各国按照国际法确保航行安全与自由

在《联合国海洋法公约》第36次缔约国会议（SPLOS 36）期间，6月16日，越南外交部常务副部长阮明羽主持了题为“航行安全与自由：法律、挑战与国家间合作”的国际座谈会。该活动由《联合国海洋法公约》之友小组（GoF UNCLOS）的12个核心成员国主办，并得到了其他5个成员国的协调与共同赞助。

越通社
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