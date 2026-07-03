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三星助力越南企业更深度参与全球供应链

朴顺哲表示，目前，三星在越南拥有6家生产工厂、1个研发中心和1个销售法人，年均营业收入超过600亿美元。截至2025年底，累计投资总额达240亿美元；2026年上半年营业收入和出口额均同比增长，预计全年将取得良好业绩。

双方代表合影。图自越南财政部
双方代表合影。图自越南财政部

越通社河内——据越南财政部消息，7月2日下午，越南财政部部长吴文俊在河内会见了三星电子执行副总裁兼首席财务官朴顺哲（Park Soon Cheol）。

会见中，吴文俊强调，越南政府承诺营造便利、公平、安全和可持续的投资环境，鼓励包括三星在内的外国投资者长期扎根越南。

朴顺哲表示，目前，三星在越南拥有6家生产工厂、1个研发中心和1个销售法人，年均营业收入超过600亿美元。截至2025年底，累计投资总额达240亿美元；2026年上半年营业收入和出口额均同比增长，预计全年将取得良好业绩。

今后，三星将进一步加大高科技人才培养力度，提供技术咨询，帮助具备技术实力的越南企业达到国际标准，从而更深度地参与三星供应链，促进技术转让进程。三星承诺将继续与越南政府同行，为越南经济社会发展作出积极贡献。

针对三星在北宁省和太原省扩大三星高科技人才开发中心的信息，吴文俊建议三星继续同越南教育与培训部和科学技术部配合，拓展研究网络，充分利用越南各研究机构和高校的高素质人力资源，以满足三星的研发需求。

与此同时，他还建议三星支持越南高校在相关专业领域提升相关专业院系的设施条件和专业能力，为越南企业深入地参与三星全球价值链提供便利条件。

吴文俊强调：“我们承诺在利益协调、风险共担的原则下，为包括三星在内的企业在越南实现高效、长期投资与经营创造最有利条件。”（完）

越通社
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