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芹苴市与韩国伙伴加强在城市发展、人工智能和绿色工业的合作

芹苴市委副书记阮俊英表示，金学敏此次访问不仅对芹苴市发展具有重要意义，也将有力推动越韩战略合作关系发展。芹苴希望继续获得金学敏教授及工作代表团在经济社会发展方面的支持与咨询。

会见现场。图自越通社
会见现场。图自越通社

越通社芹苴——7月2日晚，由韩国国会伦理审查咨询委员会委员长金学敏（Kim Hak-Min）率领的工作代表团与芹苴市人民委员会就城市发展、人工智能及绿色工业等领域的合作潜力与方向进行工作会谈。

金学敏表示，韩国工作代表团希望在文化交流、高素质人力资源培训以及启动并加快此前所开展的合作项目等三大领域促进与芹苴的合作。

金学敏建议构建政府—高校—企业的区域合作平台，认为加强芹苴与朔庄和后江的对接将有助于形成新的增长极，为九龙江三角洲未来强劲发展奠定基础。

金学敏还提出了芹苴可重点关注三大创新支柱，包括高质量生产与数字技术的创新、生物技术的创新和水资源管理与先进农业的创新。他承诺将汇集韩国专家力量，共同研究并制定该地区总体发展规划。

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双方代表合影。图自越通社

芹苴市委副书记阮俊英表示，金学敏此次访问不仅对芹苴市发展具有重要意义，也将有力推动越韩战略合作关系发展。芹苴希望继续获得金学敏教授及工作代表团在经济社会发展方面的支持与咨询。

会上，芹苴市代表向韩国工作代表团介绍了该市当前招商引资领域，并提供了芹苴2026年实施的科技发展与数字化转型项目的信息。

芹苴市人民委员会副主席阮文起表示，芹苴希望未来与韩国伙伴加强在现代基础设施与物流、高科技产业及配套工业、科技、创新与数字化转型、高科技农业、绿色经济、民间交流、地方合作和高素质人力资源开发等领域的合作。

目前，韩国在芹苴共有14个直接投资项目，注册资本总额约3.16亿美元，主要集中在加工制造、贸易、服务、物流及房地产等领域。（完）

越通社
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