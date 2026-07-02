越南与欧洲自由贸易联盟之间的自由贸易协定谈判正式结束

越通社河内 ——据越南工贸部7月2日下午消息，越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员国已正式结束自由贸易协定谈判。



据工贸部介绍，EFTA由瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登四国组成。双方共经历了21轮正式谈判，最近一轮谈判于2026年6月17日至22日在冰岛举行。



7月2日，EFTA与越南政府正式宣布双方结束自贸协定谈判。此前，双方谈判小组在冰岛雷克雅未克进行了多日技术谈判，为EFTA部长级会议做准备。



越南—EFTA自贸协定谈判于2025年9月8日在日内瓦重启。该协定具有全面性和现代性，涵盖货物贸易、服务贸易、原产地规则、卫生与植物检疫措施、技术性贸易壁垒、投资、知识产权、贸易救济措施、政府采购、贸易与可持续发展、中小企业，以及合作与能力建设等多个领域。协定旨在通过取消或削减关税、促进贸易便利化和推动可持续发展，加强EFTA各国与越南之间的贸易关系。



此前在6月22日于冰岛举行的EFTA部长级会议上，越南工贸部副部长阮生日新表示，该协定具有特殊意义，有助于促进各国优势互补。一边是EFTA各国在创新、技术、金融、清洁能源和可持续发展方面拥有世界领先能力；另一边是越南——亚洲最具活力的经济体之一，且正崛起为地区重要的生产、贸易和投资中心。更重要的是，该协定为推动越南与EFTA各国的经济关系迈入新发展阶段奠定了基础。

EFTA与越南的谈判小组。图自工贸杂志网EFTA与越南的谈判小组。图自工贸杂志网

凭借全面的承诺和高标准，协定将营造稳定、透明和可预期的营商环境，从而进一步促进双方之间贸易、投资、技术和知识的流动。



挪威外交部长埃斯彭·巴尔特·艾德在会议上强调：“在全球环境不确定的大背景下，加强与可靠贸易伙伴的关系变得更加重要。我很高兴我们达成了一项雄心勃勃且面向未来的自贸协定，这将显著改善货物和服务的市场准入，并加强在可持续发展和知识产权等领域的合作。我相信该协定将为EFTA各国和越南的企业带来许多新的贸易机会。”



统计显示，过去十年间，EFTA与越南的贸易持续增长。2025年，双边贸易额达48亿欧元，越南贸易顺差为25亿欧元，较十年前的5亿欧元大幅增长（不含瑞士黄金数据）。EFTA对越南的主要出口商品包括电机、水产品、药品和机械设备；而越南主要对EFTA成员国出口电机、鞋类、服装和机械设备。这些进口商品类别在过去十年中均录得年均10%以上的增长率。（完）