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贸易促进：越南商品走深走远的必由路径

当前，贸易促进活动不再局限于举办几场展销会或对接会。对企业而言，如今他们更迫切需要了解市场需求、产品改良方向、合适的投放渠道以及精准对接的目标伙伴。换言之，贸易促进正日益成为企业经营战略的核心组成部分，而不再是像过去那样仅作为一项辅助性工作。

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越南工贸部贸易促进局副局长黄明战。图自越通社

越通社河内——当前，贸易促进活动不再局限于举办几场展销会或对接会。对企业而言，如今他们更迫切需要了解市场需求、产品改良方向、合适的投放渠道以及精准对接的目标伙伴。换言之，贸易促进正日益成为企业经营战略的核心组成部分，而不再是像过去那样仅作为一项辅助性工作。

越南工贸部贸易促进局副局长黄明战表示，当前最大的变化在于，贸易促进工作正大力从‘拓宽维度’转向‘深挖细作’，并以提升企业核心竞争力为工作重心。

黄明战指出，贸易促进局目前正与阿里巴巴（Alibaba）、亚马逊（Amazon）和海外版抖音（TikTok）等各大电商平台开展紧密合作，协助企业将产品推向云端、推广品牌并触达国际客户。这为广大中小企业带来了巨大机遇，若能充分释放数字化转型的红利，将助力越南商品走得更远，并深度融入全球价值链。

在地方层面，嘉莱省工贸厅厅长杨明德表示，通过参与国内外各项展销会、博览会及贸易对接活动，咖啡、胡椒、夏威夷果、蜂蜜等诸多当地特色产品及一乡一品产品（OCOP）逐步拓宽销路，进一步深耕海内外市场。

据杨明德介绍，在推进线下实体贸促活动的同时，嘉莱省正同步将电子商务打造为全新的消费渠道。这被视为减少对传统分销渠道依赖、同时提升竞争力和拓宽出口机遇的关键路径。

芳怡蜜蜂合作社（Phuong Di Bee）主任陈氏黄英分享道，自参加省里组织的贸易促进项目以来，合作社获得了更多在各大展销会、博览会及供需对接活动上直观展示产品的宝贵机会。得益于此，产品知名度大增，不仅走出本地，还成功打入其他省市市场。更重要的是，这不仅为企业打造品牌并更加了解市场需求铺路搭桥。

显而易见，对小微企业、合作社和生产户而言，贸易促进不再是“一时一地”的权宜之计，而是切实演变为协助企业拓宽市场、锁定稳定销路并逐步提升本土产品价值的核心工具。此外，企业若想行稳致远，必须对产品质量进行系统化投入，推进生产流程标准化，以满足日益严苛的市场准入标准，打造足够强大的品牌实力以开展长期竞争。从而，方能开拓稳定的海外市场，为越南商品在国内外市场站稳脚跟并实现远期跨越注入强劲动能。（完）

越通社
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