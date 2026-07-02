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越南政府总理黎明兴会见日本国际协力银行董事长

7月2日，越南政府总理黎明兴在河内会见了正在对越进行工作访问的日本国际协力银行（JBIC）董事长前田匡史（Maeda Tadashi）。

黎明兴表示，越日全面战略伙伴关系建立近三年来，两国合作不断取得新进展，日本继续是越南最重要的经济伙伴之一。双方在科技、半导体、人工智能（AI）、数字化转型、绿色转型、可再生能源和航天等领域合作持续深化。

黎明兴指出，越日合作潜力依然巨大，希望日本国际协力银行继续发挥桥梁作用，为越南战略基础设施建设提供资金支持，助力越南实现绿色转型等长期发展目标。建议日本国际协力银行研究建立更加灵活的融资和投资担保机制，支持越南建设产业集群、创新中心和高科技制造基地，推动工业化、现代化进程，吸引高质量外资，提高国家竞争力。支持日本企业扩大对越投资，重点布局半导体、人工智能、电池、新材料、关键矿产和高科技产业，并扩大融资、投资担保等活动。

对于亚洲零排放共同体（AZEC）框架下15个项目中已有5个项目启动实施，黎明兴希望JBIC进一步优化贷款程序，加快其余项目落地。

前田匡史表示日本国际协力银行愿深化与越南的务实合作，特别是在公私合作伙伴关系（PPP）领域支持越南私营经济发展。继续推动亚洲零排放共同体框架下总投资约200亿美元的15个合作项目，并扩大双方在电力、油气等领域合作，支持越南提升能源安全和韧性。 （完）

#越日关系 #数字化转型 #半导体 #人工智能
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