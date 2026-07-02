越南政府总理黎明兴会见日本国际协力银行董事长

黎明兴表示，越日全面战略伙伴关系建立近三年来，两国合作不断取得新进展，日本继续是越南最重要的经济伙伴之一。双方在科技、半导体、人工智能（AI）、数字化转型、绿色转型、可再生能源和航天等领域合作持续深化。

黎明兴指出，越日合作潜力依然巨大，希望日本国际协力银行继续发挥桥梁作用，为越南战略基础设施建设提供资金支持，助力越南实现绿色转型等长期发展目标。建议日本国际协力银行研究建立更加灵活的融资和投资担保机制，支持越南建设产业集群、创新中心和高科技制造基地，推动工业化、现代化进程，吸引高质量外资，提高国家竞争力。支持日本企业扩大对越投资，重点布局半导体、人工智能、电池、新材料、关键矿产和高科技产业，并扩大融资、投资担保等活动。

对于亚洲零排放共同体（AZEC）框架下15个项目中已有5个项目启动实施，黎明兴希望JBIC进一步优化贷款程序，加快其余项目落地。

前田匡史表示日本国际协力银行愿深化与越南的务实合作，特别是在公私合作伙伴关系（PPP）领域支持越南私营经济发展。继续推动亚洲零排放共同体框架下总投资约200亿美元的15个合作项目，并扩大双方在电力、油气等领域合作，支持越南提升能源安全和韧性。 （完）