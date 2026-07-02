文化

中国—东盟加强在文化遗产领域的交流与合作

7月2日，以“生生不息 美美与共”为主题的中国—东盟文化遗产对话在中国甘肃省敦煌市举行。来自中国、越南等东盟国家以及相关国际组织，从事文化领域的专业人士、智库学者、青年代表等约150名嘉宾参加对话交流。

以“生生不息 美美与共”为主题的中国—东盟文化遗产对话启动仪式。图自越通社
以“生生不息 美美与共”为主题的中国—东盟文化遗产对话启动仪式。图自越通社

越通社河内 —— 越通社驻中国记者报道，7月2日，以“生生不息 美美与共”为主题的中国—东盟文化遗产对话在中国甘肃省敦煌市举行。来自中国、越南等东盟国家以及相关国际组织，从事文化领域的专业人士、智库学者、青年代表等约150名嘉宾参加对话交流。

中国外文出版发行事业局副局长余应福在致辞中表示，文化遗产正日益成为增进中国与东盟相互了解、深化友谊的坚实基石。双方应凝聚合作共识，激发创新潜能，并发挥青年一代的力量，为双方交流活动注入动力。

对话会期间还举行了圆桌讨论。与会代表围绕国际传播、创意产业在文化遗产发展、遗产保护与可持续发展中的应用等议题深入探讨。各方一致认为，有必要加强多领域合作，切实讲好文化遗产故事，携手确保文化遗产在当代焕发活力并走向世界。

来自越南科学社会翰林院亚太研究所的杨文辉副教授、博士在对话会间歇接受越通社记者采访时表示，此次活动意义重大。在中国与东盟关系强劲发展的背景下，推动文化遗产对话将有助于增进双方了解、树立互信，成为紧密联结中国与东盟关系的桥梁。

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来自越南科学社会翰林院亚太研究所的杨文辉副教授、博士接受越通社记者的采访。图自越通社


杨文辉强调，在当前国际形势复杂多变的背景下，此次对话具有重要意义，有助于推动中国与东盟关系全面、深化发展，是促进双方人文交流与民心相通的重要基础。

自2024年正式启动以来，“中国—东盟文化遗产对话”在多地成功举办并收获积极反响，成为深化各国之间的友谊、增进相互了解的重要平台。（完）

越通社
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