胡国勇副总理：完善体制机制 全面推进农业与环境领域数字化转型

越通社河内——7月2日下午，越南政府副总理胡国勇在河内出席了农业与环境部2026年上半年工作总结暨下半年任务部署会议。



会上，胡国勇表示，为实现2026年发展目标，农业与环境部门需继续将完善机制体制视为一项核心任务。



其中，农业与环境部要集中力量推进重要法律项目的起草和完善，尤其是《土地法》、《环境保护法》、《水资源法》及相关法律的修订工作，确保满足新阶段发展需求。同时，立即核查与完善规划体系，确定需新编制或调整的规划。



另外，农业与环境部须大力落实关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议。他要求农业与环境部继续发挥先锋作用，与各部委和地方配合启动为期100天的高峰行动，集中实现有关落实该决议的剩下任务。



在完善体制并推进数字化转型的同时，胡国勇要求农业与环境部继续加强对生产活动的指导、资源的管理和环境的保护，努力完成2026年的增长目标。



在农业领域，农业与环境部需有力推进农产品生产、加工和销售，提升产品的质量和附加值；同时同步实施打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的各项措施，力争尽早解除欧盟委员会（EC）的“黄牌”警告，维护并拓展越南水产品出口市场。



对于国家目标项目，该部需尽快完善协同机制，明确各部委和地方职责分工，加强统筹协调、监督与检查工作。



在防灾减灾工作中，农业与环境部需在自然灾害预测预警工作中推进科技应用和数字化转型进程，从而提高指导能力并支持地方当局迅速做出反应。



此前，农业与环境部副部长邓玉蝶在会上作报告时表示，2026年初以来，该部积极主动采取措施，努力实现各项目标任务，促进农业、资源与环境领域增长。



芹苴市采用无人机技术进行精准施肥。图自越通社

今年上半年，农业与环境部保持良好增长态势，农林水产品出口总额约达388.8亿美元，同比增长6%；GDP增长率约达3.8%至3.85%，高于既定目标。



在落实第57号决议方面，农业与环境部提出了15项战略技术发展任务，总经费预计约1.3万亿越盾（折合人民币3.42亿元），并初步确定了13项潜在战略技术产品。值得注意的是，国家农产品溯源系统于2026年6月30日正式投入运行，为农产品质量管理、信息透明及拓展出口市场奠定重要基础。



2026年下半年，农业与环境部集中完善法律项目及规范性文件，继续削减投资经营条件，提高国家治理效能；大力推进数字化转型，完善国家土地数据库；扩大数字技术在农产品溯源及行政服务中的应用，为实现两位数经济增长目标作出贡献。（完）