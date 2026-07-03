第10-NQ/TW号决议：胡志明市由引资迈向构建FDI生态系统

越通社胡志明市——以胡志明主席的名字命名半个世纪以来，胡志明市始终在越南经济发展进程中发挥引领作用。从革新初期侧重吸引外商直接投资（FDI）资金，以发展制造业，到如今转向吸引高质量资本，为国家新一轮增长周期奠定基础。

从“制造工厂”迈向研发中心

20世纪90年代初，胡志明市率先探索多种发展模式。1991年，新顺加工出口区拉开了越南吸引FDI浪潮的序幕，随后胡志明市高科技园区（2002年）和高科技农业园区（2004年）相继设立，逐步制定基于技术和创新的引资战略，而不是仅仅依靠廉价劳动力优势。

30余年来，这一战略成效显著。胡志明市不仅是制造基地，更逐渐成为服务于全球市场的研发与创新中心。博世集团（Bosch）在越南的发展历程即为典型例证。

自1994年进入越南以来，博世不断扩大其业务。经过30多年的发展，该集团目前在越南拥有近6000名员工。值得注意的是，不仅投资规模庞大，而且其业务也从制造业转向高技术含量和高附加值产业。

博世决定在越南设立研发中心是挖掘越南人才“富矿”的战略举措。目前，博世的近4000名工程师参与汽车软件开发、半导体芯片设计及传感器技术等全球价值链中核心环节。博世在越南成立了6个法人实体、4个研发和创新中心以及共享服务平台。博世生态系统中越来越多企业选择在越南拓展业务。

胡志明市作为越南的经济火车头，汇聚了众多大型企业，并拥有良好的投资环境。这也是越来越多的投资者选择在此拓展业务。对于博世而言，胡志明市的优势在于其高素质的人力资源和适宜业务、服务、研发和创新发展的生态系统。 博世（越南）总经理安德烈·德容（Andre de Jong）

除博世外，英特尔、三星、尼得科等大型集团亦将胡志明市作为其在东南亚的生产与研发基地。这表明，胡志明市的吸引力正在从成本优势转向其人力资源质量、投资环境和创新生态系统。

另外，2025年9月，捷克共和国PPF集团下属信息技术服务企业EmbedIT决定在胡志明市设立东南亚地区开发中心。

EmbedIT越南国家总监扬·伯格尔（Jan Bergl）认为，越南具备数字经济快速增长、政治环境稳定、劳动力年轻及成本竞争力等优势。

EmbedIT（越南）力争到2027年将员工规模扩大至约250人，为其在东盟市场的数据、人工智能、技术基础设施及信息安全等领域的发展计划提供服务。

构建高质量资本生态系统

博世和EmbedIT的故事反映胡志明市的转型过程，从吸引制造工厂转向研发、创新与关键技术发展中心的目的地。

据胡志明市财政局统计，截至2026年5月底，全市有效FDI项目近2.1万个，注册资本总额超过1433亿美元，继续位居全国首位；2026年上半年，吸引FDI资金超过68亿美元。

胡志明市人民委员会主席阮文得近日在贯彻落实关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议会议上表示，目前，FDI经济部门贡献了约20%的GRDP和50%以上的出口额。

在全球供应链重构背景下，引资竞争正由优惠政策转向体制质量、营商环境与创新能力。

这是胡志明市将建设国际金融中心视为新阶段关键发展支柱之一的原因。预计2026~2035年阶段，越南需要1.5万亿至1.6万亿美元的全社会投资资金，以实现快速、可持续增长目标，而国家预算仅能满足约20%；其中胡志明市2026~2030年阶段需约3200万亿越盾（约合1209亿美元），但目前该市自筹资金仅达1200万亿越盾。

在此背景下，国际金融中心不仅有望吸引全球金融机构、投资基金和投资银行，而且还有望成为连接基础设施、技术、创新和高附加值经济部门长期资本的枢纽。

越南国际金融中心执行机构副主席阮友勋表示，随着特殊机制和金融生态系统不断完善，国际金融中心将提升胡志明市在吸引全球金融机构和国际资本的竞争力，助力胡志明市提高其在地区和全球金融网络的地位。

随着引资理念转变，胡志明市正逐步构建吸引新一代投资资本的生态系统。这不仅标志着FDI战略的转变，也是该市继续保持其作为经济火车头作用，并提升其在地区经济版图上地位的基础。（完）