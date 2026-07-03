经济

2026年第二季度越南国内生产总值增长8.39%

2026年第二季度国内生产总值（GDP）同比增长8.39%。其中，农林渔业增长4.06%，对经济增加值增长的贡献率达5.65%；工业和建筑业增长10.51%，贡献率达50.07%；服务业增长7.87%，贡献率达44.28%。

胡志明市盖梅海港系统的Gemalink国际港。图自越通社
胡志明市盖梅海港系统的Gemalink国际港。图自越通社

越通社河内——越南财政部统计局局长阮氏香7月3日上午在2026年第二季度经济社会统计数据新闻发布会上表示，尽管世界经济仍存在诸多不确定因素，但2026年第二季度和上半年，越南经济社会仍取得积极成果。

具体来看，2026年第二季度国内生产总值（GDP）同比增长8.39%。其中，农林渔业增长4.06%，对经济增加值增长的贡献率达5.65%；工业和建筑业增长10.51%，贡献率达50.07%；服务业增长7.87%，贡献率达44.28%。

2026年上半年，GDP同比增长8.18%（2025年同期为7.63%）。在整体经济增加值中，农林渔业增长3.87%，贡献5.66%；工业和建筑业增长9.81%，贡献47.20%；服务业增长8.09%，贡献47.14%。

在农林渔业领域，农业保持稳定增长，在满足国内消费需求的同时，农产品出口市场持续扩大。

在工业和建筑业领域中，由于增长动力得到巩固，出口订单恢复和公共投资带动的效应，工业继续保持积极增长态势。上半年工业增加值同比增长9.86%，对整体经济增长贡献40.35%。

其中，加工制造业继续是整个经济体的增长动力，增长10.23%，贡献33.07%；电力生产与分配增长9.34%，贡献5.14%；供水及废弃物处理增长7.72%，贡献0.54%；采矿业增长6.67%，贡献1.60%；建筑业增长9.51%，贡献6.85%。

在服务业方面，由于消费需求增高、商品流通活跃及出行需求增加，贸易、运输和旅游等行业保持较快增长势头。上半年服务业增加值同比增长8.09%。

从经济结构看，2026年上半年，农林渔业占比10.61%；工业和建筑业占37.66%；服务业占43.52%；产品税减去产品补贴占8.21%。

从GDP使用情况来看，上半年最终消费同比增长8.15%；资产积累总额增长15.20%；货物和服务出口增长20.18%；进口增长26.44%。

阮氏香强调，第二季度及上半年取得的积极增长成果得益于在党中央、政治局和书记处领导下，越南政府、政府总理以及各部门、地方正确、灵活、及时和有效的指导与调控，同时也离不开企业和民众在地区和世界形势快速复杂变化的背景下的积极支持与共同努力。（完）

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越通社
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