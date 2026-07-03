经济

2026年上半年越南财政收入完成预算近62%

据越南财政部消息，2026年前6个月，越南财政收入预计达1565.4万亿越盾（折合人民币4045.6亿元），完成年度预算的61.9%，较去年同期增长17.2%。

第四区域国家金库。图自越通社
第四区域国家金库。图自越通社

越通社河内 ——据越南财政部消息，2026年前6个月，越南财政收入预计达1565.4万亿越盾（折合人民币4045.6亿元），完成年度预算的61.9%，较去年同期增长17.2%。

其中，中央财政收入完成预算约63.1%，地方财政收入完成预算约60.7%。内地收入继续成为财政的主要动力，达约1351.4万亿越盾，完成预算的61.4%，同比增长16.4%。值得注意的是，若剔除土地使用费、彩票、国有企业税后股息和利润、国家资本回收等收入，其余内地收入增长高达26.7%，体现出生产经营活动的积极复苏。

财政部表示，财政收入成果是在财政政策持续主动、灵活调控的背景下取得的。在实施税收减免缓政策的同时，财政部门大力推进数字化转型，实现税收和海关管理现代化，加强打击偷漏税、反转让定价、贸易欺诈，并扩大对电子商务和数字平台经营活动的税收管理。

在年内最后几个月，财政部将密切跟踪国内外经济形势，灵活调控财政政策；同时同步实施收入管理措施，扩大税基，有效开发新收入来源，力争完成2026年国家财政收入较2025年实际收入增长至少10%的目标。

据财政部消息，2026年国家财政收入预算为2529.5万亿越盾。（完）

越通社
#越南财政收入 #财政预算 #预算
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