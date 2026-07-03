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河内百年愿景规划：宏大抱负与可持续经济增长目标并行

河内市刚批准的《首都百年愿景总体规划》（以下简称规划）展现了越南重要经济中心的宏大抱负。这一抱负不仅通过具体明确的目标得以体现，更配以一套颇具说服力的行动计划。

河内市民参观《河内首都总体规划（百年愿景）》展览。图自越通社
河内市民参观《河内首都总体规划（百年愿景）》展览。图自越通社

越通社河内——河内市刚批准的《首都百年愿景总体规划》（以下简称规划）展现了越南重要经济中心的宏大抱负。这一抱负不仅通过具体明确的目标得以体现，更配以一套颇具说服力的行动计划。

其中，GRDP增长目标受到专家界和企业界的广泛关注。据此，河内市提出2026-2035年阶段GRDP年均增长11%，2036-2045年阶段增长11%，2046-2065年阶段增长5%，2066-2085年阶段增长4.5%的目标。

2085年后，河内市力争成为“繁荣—和谐—文明—特色”的城市，以千年历史价值为基础，成为全球连接型都市。未来的首都被定位为商业流、知识流、科技创新流的汇聚之地，并完善多层级、多维度城市结构和空间经济体系。

为实现上述目标，河内市提出了多项解决方案，其中，以知识、科技和创新作为核心发展动力至为关键。

FPT集团董事长张嘉平表示，这一愿景与越共中央总书记、国家主席苏林关于在“民族奋发图强新纪元”中激发民族发展雄心的号召以及政府关于河内必须率先建设现代城市治理模式的指示完全契合。

张嘉平强调，定位到2045年成为亚太地区创新中心，河内完全有潜力成为“全球知识明珠”。

三星越南公司总经理罗基洪（Na Ki Hong）对规划予以高度评价，并认为，通过国际教育合作以及“政府-学校-企业”合作模式，将河内建设成为全国领先的高素质人力资源培训中心是规划中的重点任务之一。

目前，三星已与河内市签署了关于在高科技领域合作培养高素质人力资源、加强企业与教育培训机构对接的谅解备忘录（MOU）。

罗基洪强调，今后，三星将继续开展各项活动，以增强创新能力和人才培养，同时通过典型项目优先投入高素质人才培养资源。

FPT集团代表表示，该集团将全力以赴投资于发展数字人力资源、普及数字技能，同时配合建设数字能力框架、培训高素质人才。

经济专家认为，为实现首都百年愿景规划，河内市需朝着透明、高效的方向，继续改善营商投资环境，推进行政手续改革。

河内国家大学经济大学讲师阮景强认为，在当今全球经济中，各国通过其城市进行竞争。河内不仅是政治中心，更是全国高素质资源的汇聚地，是创新、金融、教育、科技和文化产业的中心。河内百年规划不仅是一座城市的规划，更是未来数十年越南增长动力的规划。（完）

越通社
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