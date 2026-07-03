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《河内首都总体规划（百年愿景）》：路线图中的各项目标

河内市人民委员会于2026年5月13日颁布的第2512号决定，正式批准《河内首都总体规划（百年愿景）》。根据获批规划，《河内首都总体规划》以100年为发展愿景，按照2035年、2045年、2065年和2085年四个阶段分步实施。

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越通社
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