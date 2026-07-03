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望海台始建于20世纪，由法国人修建，整体建筑采用古典风格。图自 越通社
站在望海台远眺，层峦叠嶂、苍翠连绵的山林景观雄伟壮丽，令游客流连忘返。图自 越通社
夕阳西下时，望海台四周的自然景观仿佛披上一层金色光辉，美不胜收，令人陶醉。图自 越通社
透过望海台的窗框眺望，壮丽山河宛如一幅幅天然画卷，令人叹为观止。图自 越通社
从望海台欣赏落日，美丽的晚霞令人心醉。图自 越通社
从望海台欣赏落日，美丽的晚霞令人心醉。图自 越通社
从望海台俯瞰，连绵起伏的山峦与茂密森林构成一幅壮阔秀美的自然画卷。图自 越通社
望海台视野开阔，壮美的山林风光令人陶醉。图自 越通社
傍晚时分，当夕阳缓缓西沉，天地间仿佛笼罩上一层朦胧的金色光影，景色如诗如画。图自 越通社
望海台：尽览顺化山海壮美风光的绝佳观景地
位于顺化市白马国家公园的望海台始建于20世纪，由法国人修建，是顺化著名的观景胜地。游客登临此处，可将群山森林、陵姑湾、椿湖（Hồ Truồi）以及东海的壮丽景色尽收眼底。
2026年07月03日星期五 08:00
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