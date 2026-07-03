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望海台始建于20世纪，由法国人修建，整体建筑采用古典风格。图自 越通社
望海台始建于20世纪，由法国人修建，整体建筑采用古典风格。图自 越通社
站在望海台远眺，层峦叠嶂、苍翠连绵的山林景观雄伟壮丽，令游客流连忘返。图自 越通社
站在望海台远眺，层峦叠嶂、苍翠连绵的山林景观雄伟壮丽，令游客流连忘返。图自 越通社
夕阳西下时，望海台四周的自然景观仿佛披上一层金色光辉，美不胜收，令人陶醉。图自 越通社
夕阳西下时，望海台四周的自然景观仿佛披上一层金色光辉，美不胜收，令人陶醉。图自 越通社
透过望海台的窗框眺望，壮丽山河宛如一幅幅天然画卷，令人叹为观止。图自 越通社
透过望海台的窗框眺望，壮丽山河宛如一幅幅天然画卷，令人叹为观止。图自 越通社
从望海台欣赏落日，美丽的晚霞令人心醉。图自 越通社
从望海台欣赏落日，美丽的晚霞令人心醉。图自 越通社
从望海台欣赏落日，美丽的晚霞令人心醉。图自 越通社
从望海台欣赏落日，美丽的晚霞令人心醉。图自 越通社
从望海台俯瞰，连绵起伏的山峦与茂密森林构成一幅壮阔秀美的自然画卷。图自 越通社
从望海台俯瞰，连绵起伏的山峦与茂密森林构成一幅壮阔秀美的自然画卷。图自 越通社
望海台视野开阔，壮美的山林风光令人陶醉。图自 越通社
望海台视野开阔，壮美的山林风光令人陶醉。图自 越通社
傍晚时分，当夕阳缓缓西沉，天地间仿佛笼罩上一层朦胧的金色光影，景色如诗如画。图自 越通社
傍晚时分，当夕阳缓缓西沉，天地间仿佛笼罩上一层朦胧的金色光影，景色如诗如画。图自 越通社
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望海台：尽览顺化山海壮美风光的绝佳观景地

位于顺化市白马国家公园的望海台始建于20世纪，由法国人修建，是顺化著名的观景胜地。游客登临此处，可将群山森林、陵姑湾、椿湖（Hồ Truồi）以及东海的壮丽景色尽收眼底。

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#顺化 #美景 #旅游

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