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一周要闻：越南派遣救援队赴委内瑞拉抗震救灾

本周，越南人民军和人民公安救援队前往委内瑞拉，协助该国克服地震灾害后果。此举充分体现了越南军队和公安力量克服困难、勇担使命的精神，同时彰显了越南人民军在国际人道主义救援行动中的良好声誉与威望。

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在今天的节目里，让我们一起回顾一周要闻。本周的热点新闻包括:

越南革新思维、统一认识，明确外资经济的地位与作用

越南派遣救援队赴委内瑞拉抗震救灾

大华银行在胡志明市国际金融中心建设总部

《河内首都总体规划（百年愿景）》公布

越南航空港总公司公布隆城机场运营方案：多家航司申请入驻

越通社
#一周要闻 #外资经济政策 #苏林总书记 #越南救援队 #委内瑞拉 #地震人道救援 #大华银行 #国际金融中心 #首都百年规划 #隆城机场运营 #越南航空港

委内瑞拉救援行动

体制机制与法律突破口

越南—新纪元

从决议到实践

最新播客

越南首次当选国际海洋法法庭法官 彰显国际地位与法律实力新高度

越南首次当选国际海洋法法庭法官 彰显国际地位与法律实力新高度

越南法学专家首次当选国际海洋法法庭（ITLOS）法官，不仅体现了国际社会对越南积极、负责任参与全球事务的高度认可，也彰显了越南国际法事业的发展成果，以及越南法律专家队伍不断提升的专业能力和国际影响力。这是越南外交界人士和国际专家在接受越南通讯社记者采访时，对这一历史性事件作出的评价。

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让青春在创业中激扬，在创新中闪光

让青春在创业中激扬，在创新中闪光

在现在生活中，创业早已不再只是企业家的专属话题，而是正在高校乃至中小学校中广泛兴起的一股热潮。从源于生活的朴素创意出发，越来越多的学生敢于担当，将兴趣和热情转化为现实项目，打造出兼具创新性、实用性和社会价值的产品。各类创新创业大赛也吸引了越来越多学生参与，成为青年展示胆识、创新思维和敢想敢干精神的重要平台。

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国际儿童节：2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程

国际儿童节：2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程

六月如约而至，带来了孩子们清澈的笑声，也唤起了关于童年最美好的记忆。值此“六一”国际儿童节到来之际，在今天的播客节目中，我们将为大家讲述2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程。在这里，才华得到展翅飞翔的机会，人文价值不断传播，越南儿童也充满热爱与创新绽放童年光彩。

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一周要闻：越南U17足球队创造历史，夺得世界杯入场券

一周要闻：越南U17足球队创造历史，夺得世界杯入场券

在2026年U17亚洲杯决赛阶段C组最后一轮比赛中，越南U17国家队以3比2战胜阿联酋U17队，创造了历史性里程碑。凭借这场胜利，由主教练Cristiano Roland率领的越南队成功夺得小组头名，并正式获得2026年U17世界杯参赛资格。越南U17队是东南亚唯一获得世界杯参赛资格的男足队。

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数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

您是否曾思考，在数字时代，数百年历史的文化价值将如何得以延续？当民间曲调逐渐随时间淡去，当历史遗迹面临损毁风险，科技能否成为连接文化遗产与当代年轻人的“桥梁”？在本期播客中，我们将共同探讨，数字化转型如何成为推动越南文化遗产保护与传播的重要引擎。

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从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

在每个国家的发展进程中，总有一些点燃民族梦想的关键时刻。对越南而言，这一历史性瞬间出现在1980年——宇航员范遵飞向太空，承载着民族的自豪，开启了通往宇宙的全新征程。
历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。

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依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

在建设与完善越南社会主义法治国家的进程中，宪法始终处于基础性地位，确立法律秩序框架，并为国家在不同历史阶段的发展指明方向。每一次宪法的颁布或修订不仅标志着体制机制的重要转型，也体现了民族在新形势下的战略视野、政治担当与发展愿景。在今天的播客节目里，请跟我们一起谈一谈越南宪法的主要特点及其所扮演的重要作用。

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