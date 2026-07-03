旅游业成为促进经济增长的重要引擎

越通社河内——从20世纪90年代初一个规模有限的服务领域起步，越南旅游业历经了令人瞩目的增长历程。游客到访量与营业收入屡创新高，不仅彰显了该目的地的强大吸引力，更确立了旅游业作为推动国家经济增长重要引擎的地位。



与国家革新及融入国际进程同行



越南文化体育与旅游部副部长胡安锋表示，旅游业是国家新的增长引擎之一。当前的核心任务是创新统计工作，全面计算旅游业对经济的直接贡献及其对其他行业领域的辐射效应，实现从“数量思维”向“质量与实质效益思维”的转变。



据越南国家旅游局旅游信息中心的数据显示，1990年越南仅接待国际游客约25万人次；这一数字在2010年增加到约500万人次，并在2015年达到近800万人次。



2017年，越共中央政治局颁布了第08-NQ/TW号决议，确立将旅游业发展成为尖端经济产业，使2015-2019年期间，国际游客到访量从近800万人次飙升至1800万人次，年均增长率达22%。国内旅游市场也持续增长，从1990年的100万人次增加到2010年的2800万人次，2015年达到5700万人次，2019年达到8500万人次。



历经2020-2021年因新冠疫情暂停接待国际游客的阶段后，越南旅游业于2022年3月起全面重新开放。2024年，越南接待国际游客约1760万人次，恢复至疫情前水平的98%。到2025年，国际游客到访量达近2120万人次，较2024年增长20%以上。仅在2026年前5个月，越南接待国际游客近1070万人次，同比增长20.7%。



旅游业的发展不仅体现在日益增长的游客量上，更体现在其对国民经济不断提高的贡献度。从20世纪90年代有限的营业收入起步，旅游总收入在2010年达到约96万亿越盾，2015年增至355万亿越盾，并在2019年达到755万亿越盾。历经因新冠疫情造成的停滞阶段后，旅游业迅速复苏，2024年总收入达到约840万亿越盾，并于2025年首次突破1000万亿越盾大关。



国际游客增长率高居东盟地区首位



据东盟秘书处的数据显示，2025年越南是地区内国际游客增长率最高的国家。凭借2120万人次的游客量，越南在东盟内部的旅游规模位列第三，仅次于马来西亚和泰国。联合国旅游组织（UN Tourism）同样认定，越南在亚太地区的复苏速度处于领先地位。

富国岛是深受国内外游客喜爱的旅游目的地。图自越通社



在市场结构方面，中国、韩国、日本、美国等传统伙伴继续发挥主力军作用。根据韩国旅游局在2026年东盟旅游论坛上公布的数据，越南吸引了到访东盟地区的近50%的韩国游客。中国大趋势（China Trading Desk）的报告也显示，越南在吸引中国游客方面已超越泰国。



在国内市场方面，2024年越南国内游客达1.1亿人次，2025年增加到1.35亿人次，2026年的目标是接待1.5亿人次。



据越南国家统计局的数据，2025年越南服务与旅游业增长8.62%，对国民经济整体增长的贡献率达51.08%，在经济结构中占比42.75%。



旅游业不仅带来了巨大的收入，还为数百万人创造了直接和间接就业机会，促进了经济结构转型，并提高了当地社区的收入。通过有效挖掘资源、文化和自然价值，旅游业助力推动了基础设施投资与地方经济发展，增强了区域联动，并将越南风土人情广泛传播到世界各地。（完）