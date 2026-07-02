越捷航空计划今年8月起恢复5条直飞大叻航线

越通社河内——越捷航空公司（Vietjet Air）将在林同省莲姜机场预计于2026年8月19日恢复启用后随即恢复飞往大叻的航线。按计划，越捷航空将恢复河内、胡志明市、海防市、荣市和岘港市至大叻的5条航线，为民众和游客前往“千花之城”提供更丰富的出行选择。
具体的是，河内—大叻航线每周往返航班28班、大叻—胡志明市和荣市航线每周往返航班各7班，大叻至海防航线每周运营4班往返航班，大叻至岘港航线每周运营3班往返航班。
大叻以气候宜人、连绵松林、碧波湖泊、诗意山谷和壮美瀑布而闻名，是越南著名的旅游胜地。除了独具特色的自然风光外，大叻还为各类游客提供丰富多彩的旅游体验，如徒步探险、追云观景、桨板运动、咖啡农场探访、松林野餐，以及品尝琳琅满目的当地特色美食等。
飞往大叻航线机票现已通过越捷航空官方网站website www.vietjetair.com、手机应用程序Vietjet Air等官方渠道发售，并持续推出多项促销活动，其中包括“12点了，越捷吧！”，机票价格最低仅0越盾起（未含税费）。
新一代航空公司——越捷航空引领着越南乃至地区和全球航空业发展革命。目前，该公司运营机队规模达135架飞机，并已订购近600架宽体和窄体客机。凭借卓越的成本管理、运营能力，越捷航空为旅客提供经济实惠、灵活便捷的航空出行选择，同时推出多元化服务，满足不同客户的消费需求。
目前，越捷航空运营着一支现代化、节能型机队，技术可靠率达99.72%，位居区域内最高水平之列；越捷航空是国际航空运输协会(IATA)正式成员，持有国际航空运输协会运行安全审计(IOSA)证书和地面运行安全审计认证（ISAGO ）。越捷航空积极参与 IATA各类航空运行安全提升项目。
作为越南最大的私营航空公司，越捷航空被全球唯一的航空安全和产品评级网站 “Airlineratings” 授予七星安全最高排名，并荣登《航空金融》杂志(Airfinance Journal)全球 50 家财务状况和运营表现最佳航空公司之列。(完)
岘港开通连接俄罗斯、独联体与白俄罗斯直飞航线
5月23日，岘港市旅游促进中心与安克斯越南贸易与旅游有限责任公司在岘港国际机场联合举行仪式，欢迎由安克斯越南与越捷航空合作运营的首趟莫斯科—岘港直飞航班抵达。该航班共载有377名旅客。