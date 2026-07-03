越南制定吸引科学家和专家参与融入国际社会工作的特殊机制

越通社河内 ——越南政府近日颁布第258/2026/NĐ-CP号法令，详细规定关于凝聚资源以加快融入国际社会步伐的机制和政策的部分条款。



法令适用对象包括：公职人员、军官、外事工作者；国际一体化领域的科学家、专家和深度培训机构。



法令要求各位部长、部级机构负责人、省级人民委员会主席明确对外工作和融入国际社会工作的优先和重点方向，以适用特殊政策，吸引和使用国际一体化领域的科学家和专家，使之符合国家发展目标、民族国家利益和世界发展趋势。



法令具体规定了认定为国际一体化领域的科学家和专家的条件。根据实际需求，各部长、部级机构负责人、省级人民委员会主席可成立专家职称评审委员会，负责审定和推荐国际一体化领域专家的认定；决定并承担责任认定和任命国际一体化领域专家职称，并将认定的专家名单通知外交部。



对于属于国际一体化领域的越南科学家和专家，若在劳动年龄内且有愿望在直接、经常从事对外和融入国际社会工作的机关、组织长期工作，可按照现行法律规定考虑录用为公职人员，并享受每月按其现行工资系数300%的补助。



对于不愿被录用为公职人员的国际一体化领域科学家和专家，若机关、组织有需求，可考虑按法律规定签订执行公务员、职员任务的合同或按件计酬合同。



每年，各部门、部级机构、省级人民委员会组织对科学家、专家任务执行情况和贡献成果进行评估。评估结果是决定继续或终止融入国际领域科学家和专家享受补助制度的依据。



对于国际一体化领域的外国科学家和专家，优先邀请其参与培训培养、学术研究、支持开展与融入国际领域相关的国际合作、培训和学术研究项目，合作形式为签订劳动合同，按协商支付适当报酬，并享受法律规定的其他政策。



在必要情况下，经直接管理机关同意，外交部可调动各部们、部级机构、省级人民委员会的国际一体化领域科学家和专家参与支持和服务由外交部主持或协调的对外活动或与对外工作和融入国际领域相关的培训和教学工作。



法令第5条明确了将外交部下属外交学院发展为国家重点高等教育机构，在全国培训系统中发挥对外、融入国际领域培训培养、战略研究和开展学者外交活动的骨干作用。



该法令自签署发布之日起生效。对直接、经常从事对外和融入国际社会工作的人员、科学家、专家及熟练使用稀有外语的人员的每月补助制度，自2026年1月1日起执行。（完）



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