☀️越通社早安咖啡（2026.7.3）

越通社河内——·7月2日，越南政府总理黎明兴在河内会见了正在对越进行工作访问的日本国际协力银行（JBIC）董事长前田匡史（Maeda Tadashi）。阅读全文
·7月2日，受越共中央总书记、国家主席苏林委托，越南外交部副部长邓黄江向巴西驻越南特命全权大使马尔科·法拉尼授予友谊勋章。 阅读全文
·7月2日晚，由韩国国会伦理审查咨询委员会委员长金学敏（Kim Hak-Min）率领的工作代表团与芹苴市人民委员会就城市发展、人工智能及绿色工业等领域的合作潜力与方向进行工作会谈。 阅读全文
·据越南工贸部7月2日下午消息，越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员国已正式结束自由贸易协定谈判。据工贸部介绍，EFTA由瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登四国组成。双方共经历了21轮正式谈判，最近一轮谈判于2026年6月17日至22日在冰岛举行。阅读全文
·6月29日至7月3日，文莱和中国在文莱斯里巴加湾市共同主持东盟防长扩大会议（ADMM+）框架下第五周期（2024~2027年）维和专家组第22次会议。越南维和局副局长阮如景大校率团出席会议。 阅读全文
·越通社驻中国记者报道，7月2日，以“生生不息 美美与共”为主题的中国—东盟文化遗产对话在中国甘肃省敦煌市举行。来自中国、越南等东盟国家以及相关国际组织，从事文化领域的专业人士、智库学者、青年代表等约150名嘉宾参加对话交流。阅读全文
·7月2日下午，越南政府副总理胡国勇在河内出席了农业与环境部2026年上半年工作总结暨下半年任务部署会议。 阅读全文
·越南政府近日颁布第258/2026/NĐ-CP号法令，详细规定关于凝聚资源以加快融入国际社会步伐的机制和政策的部分条款。 法令适用对象包括：公务员、职员、军官、从事对外工作人员；国际化领域的科学家和专家；深度教育融入国际社会领域的培训机构。
·按照越共中央政治局关于新时代胡志明市建设与发展的第09号决议精神，胡志明市正步入一个崭新的发展阶段，致力于打造成为绿色、现代且智能的全球性大都市。在这一战略中，作为该市唯一临海区域的芹椰正脱颖而出，成为一个全新的发展空间。这里汇聚了海洋经济、可再生能源、生态保护以及应对气候变化等诸多核心要素。
·在7月2日下午举行的记者会上，越南公安部通报了关于在国家电力传输总公司（EVNNPT）发生的500kV三线输电线项目相关案件调查进展。阅读全文
·2026年上半年，越南岘港市投资活动持续向好。据统计，该市全社会投资总额约达50.98万亿越盾（折合人民币134亿元），同比增长31.5%，反映出投资者对当地投资营商环境的信心不断增强，同时也体现出招商引资政策的效果以及各项目的实施进度得到加快。阅读全文
·当前，贸易促进活动不再局限于举办几场展销会或对接会。对企业而言，如今他们更迫切需要了解市场需求、产品改良方向、合适的投放渠道以及精准对接的目标伙伴。换言之，贸易促进正日益成为企业经营战略的核心组成部分，而不再是像过去那样仅作为一项辅助性工作。阅读全文
·7月2日，越南境内成品油价格全线下调，其中E5RON92生物汽油降幅最大。阅读全文
·7月2日，清化省同进乡人民委员会举行全程人工智能自助服务终端系统亮相仪式。该系统集成了人工智能技术，能够协助人民群众完成几乎全部行政事项审批流程，使同进乡成为清化省首个引入全程人工智能自助服务终端的地方。 阅读全文
·7月2日，越南国防部在河内举行新闻发布会，介绍第三届越老边境国防友好交流活动相关信息。阅读全文
·从20世纪90年代初一个规模有限的服务领域起步，越南旅游业历经了令人瞩目的增长历程。游客到访量与营业收入创新高，不仅彰显了越南的强大吸引力，更确立了旅游业作为推动国家经济增长重要引擎的地位。（完）