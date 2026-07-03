☀️越通社早安咖啡（2026.7.3）

农业与环境部须大力落实关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议。胡国勇副总理要求农业与环境部继续发挥先锋作用，与各部委和地方配合启动为期100天的高峰行动，集中实现有关落实该决议的剩下任务。