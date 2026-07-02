越南国家电力传输总公司案：47人被立案侦查

越通社河内——在7月2日下午举行的记者会上，越南公安部通报了关于在国家电力传输总公司（EVNNPT）发生的500kV三线输电线项目相关案件调查进展。



公安部警察调查局副局长黎文新少将表示，该局已对此案中的47名犯罪嫌疑人进行立案侦查，共涉及5组违法犯罪行为，包括：违反招投标规定造成严重后果、违反会计制度规定造成严重后果、贪污财产、行贿及受贿。



调查表明，该项目在编制和审批建设预算、编制标书、组织招标、验收及决算过程中，业主单位与承包商存在多项违规行为。涉案单位包括国家电力传输总公司、北方和中部电力工程项目管理 ，以及若干相关建设及咨询企业。目前，警方已扣押涉案现金458亿多越盾和100多万美元，并冻结价值约1.756万亿越盾的证券账户，以确保国家资产回收。

此外，公安部反贪腐、经济及走私犯罪调查局代表也在会上通报了越南航空港总公司（ACV）的涉案情况。警方以涉嫌违反招标规定造成严重后果罪、行贿罪和受贿罪对31名犯罪嫌疑人立案侦查，其中包括ACV董事长武世阀及副总经理阮进越。目前，公安部正对两起案件进行扩大调查。（完）