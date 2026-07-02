2026年上半年岘港市吸引投资达近51万亿越盾

越通社岘港市——2026年上半年，越南岘港市投资活动持续向好。据统计，该市全社会投资总额约达50.98万亿越盾（折合人民币134亿元），同比增长31.5%，反映出投资者对当地投资营商环境的信心不断增强，同时也体现出招商引资政策的效果以及各项目的实施进度得到加快。



从资金结构来看，非国有经济部门继续发挥主导作用，实际投资额达近34.16万亿越盾，占全社会投资总额约67%，同比大幅增长42.2%。这一结果表明民营经济的活力不断增强，同时也反映出企业扩大生产经营规模并加大对当地项目投资力度的趋势。



上半年，岘港外商直接投资（FDI）实际到位资金约达6.33万亿越盾，同比增长30.6%，进一步彰显岘港作为外国投资者的投资乐土。FDI的增长为经济发展提供了更多资源，促进技术转让，提升生产能力，并创造更多就业机会。



在国有经济部门，实际投资额达近10.5万亿越盾，同比增长5.8%。尽管增速低于其他部门，但该类资金在基础设施建设、重点工程及公共项目投资中仍发挥着关键作用。



岘港市。图自越通社

与此同时，岘港市公共投资资金拨付工作持续得到推进，为当地经济社会基础设施项目和重点工程提供保障。今年上半年，投资资金拨付率达年计划的40.1%，意味着拨付进度基本按计划进行。



岘港统计部门领导表示，为推动下半年经济增长，岘港市需同步实施多项措施，重点发展各行各业，提升竞争力，改善投资营商环境；加快公共投资项目实施进度和资金拨付，及时解决投资手续、拆迁征地及建筑材料供应等方面存在的问题，以提高资金使用效率。（完）