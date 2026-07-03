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越南救援队在委内瑞拉执行救援任务背后的暖心瞬间

在高温天气下，赴委内瑞拉执行任务的越南救援队利用现场间隙就地用餐，随后继续投入搜救工作。

在开展搜救工作的同时，越南救援队还积极与各国救援力量进行交流，分享经验，并加强协同配合，其中包括土耳其和古巴救援队。

此类交流有助于进一步提升各国救援力量之间的协调合作水平，弘扬团结互助和国际责任精神，共同推进搜寻遇难和失踪人员、开展人道主义援助以及灾后恢复重建工作。

截至当地时间7月1日21时，越南救援队又寻获并移交12具遇难者遗体，使两天内发现并移交的遗体总数达到23具。（完）

越通社
#委内瑞拉 #地震 #救援
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