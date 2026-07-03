越南救援队在委内瑞拉执行救援任务背后的暖心瞬间

在开展搜救工作的同时，越南救援队还积极与各国救援力量进行交流，分享经验，并加强协同配合，其中包括土耳其和古巴救援队。
此类交流有助于进一步提升各国救援力量之间的协调合作水平，弘扬团结互助和国际责任精神，共同推进搜寻遇难和失踪人员、开展人道主义援助以及灾后恢复重建工作。
截至当地时间7月1日21时，越南救援队又寻获并移交12具遇难者遗体，使两天内发现并移交的遗体总数达到23具。（完）
在高温天气下，赴委内瑞拉执行任务的越南救援队利用现场间隙就地用餐，随后继续投入搜救工作。
在开展搜救工作的同时，越南救援队还积极与各国救援力量进行交流，分享经验，并加强协同配合，其中包括土耳其和古巴救援队。
此类交流有助于进一步提升各国救援力量之间的协调合作水平，弘扬团结互助和国际责任精神，共同推进搜寻遇难和失踪人员、开展人道主义援助以及灾后恢复重建工作。
截至当地时间7月1日21时，越南救援队又寻获并移交12具遇难者遗体，使两天内发现并移交的遗体总数达到23具。（完）
7月2日，胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在胡志明市隆重举行西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼。
7月2日，越南政府总理黎明兴在河内会见了正在对越进行工作访问的日本国际协力银行（JBIC）董事长前田匡史（Maeda Tadashi）。
近日，在河静省各烈士陵园，省烈士遗骸搜寻、迁葬及身份确认工作指导委员会正抓紧开展无名烈士遗骸发掘和生物样本采集工作，为DNA鉴定做好准备。
一件与越南历史紧密相关的特殊艺术作品近日在法国展出。那就是著名画家巴勃罗·毕加索于1954年为庆祝《日内瓦协议》签署、结束印度支那战事而创作的《和平万岁》画作。
为实现新时代首都发展愿景，河内市正持续加大招商引资力度，为城市发展注入强劲动能，以科技创新和创新驱动作为经济增长的重要引擎，稳步推进“人工智能城市（AI City）”建设。
7月1日下午，越共中央政治局在河内召开2024年12月22日签发关于实现科学技术、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议一年半实施情况初步总结会议。
7月1日上午，越共中央政治局在河内召开会议，对政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一年进行初步总结。越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。
参与委内瑞拉拉瓜伊拉州普拉亚格兰德地区地震灾后救援过程中，当地时间6月30日，越南救援队确认了11处疑似有遇难者的位置，并展开搜救工作。
当地时间6月30日，越南国际救援队赶赴委内瑞拉双重地震受灾最严重的拉瓜伊拉州，全力开展搜救行动。
越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长黎明智30日在河内会见了中国驻越南特命全权大使何炜。
越南救援队已抵达委内瑞拉西蒙玻利瓦尔国际机场，为执行援助委内瑞拉开展震后救灾工作的任务做好充分准备。
《河内首都总体规划（百年愿景）》展览6月29日下午在河内博物馆正式向公众和企业开放。展览通过多种现代化展示方式，全景呈现首都未来长期发展蓝图，让公众更加直观、清晰地了解河内未来的发展规划。
越共中央总书记、国家主席苏林6月30日上午在全国学习、贯彻和落实越共中央政治局关于发展外资经济第10号决议会议上强调，越南吸引外资不是“不惜一切代价”，而是坚持有选择、有战略地引资，着力增强内生动力，提升自主发展能力，实现可持续发展。
6月29日下午，越南政府总理黎明兴在河内会见了即将离任前来辞行拜会的韩国驻越南大使崔泳杉。
6月29日在河内，越共中央总书记、国家主席苏林就从现在至年底超强台风、洪水、自然灾害和气候变化防控工作主持召开与政府及各机关党委的会议。
6月29日上午，炮兵导弹司令部党委在河内隆重举行炮兵导弹部队成立80周年纪念典礼（1946年6月29日—2026年6月29日）暨一级保卫祖国勋章授勋仪式。越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林出席纪念典礼并发表讲话。
目前，每天经老街省金城口岸出口至中国的榴莲超过2000吨，创下近两年来新高。今年前6个月，榴莲出口额占该口岸出口总额的50%以上，成为最主要的出口商品。
6月29日凌晨，越南国家航空公司（Vietnam Airlines）一架空中客车客机从内排国际机场起飞，搭载越南国防部和公安部124名干部、战士，以及数十吨搜救和人道主义援助所需的专业装备、专用设备、警犬及相关物资，启程飞赴委内瑞拉，支援当地开展地震灾后救援和恢复工作。
据顺化市军事指挥部代表表示，实施工作本着紧张但谨慎、科学、灵活根据天气条件的原则进行，以确保工作进度、质量和参与力量的健康。
曾于2025年赴缅甸执行国际人道主义救援任务的越南国防部后勤总局354军医院阮鸿阳中校，凭借积累的实战救援经验，已在启程前完成个人装备、专业器材、药品及生活必用品的准备工作，随时准备与越南救援代表团一道前往委内瑞拉参与地震灾后救援工作。